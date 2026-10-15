Joachim Llambi stellt Behauptung zu Motsi Mabuse auf: RTL widerspricht

Joachim Llambi ist ein Freund der klaren Worte und hält sich auch im TV nicht mit seiner Meinung zurück. Doch eine Aussage zur letzten "Let's Dance"-Staffel überrascht. In der AZ widerspricht RTL allerdings – und liefert Fakten.

Die Rollen in der Promi-Tanzshow "Let's Dance" sind für die bekannten Juroren klar verteilt: Jorge González ist der Entertainer, Motsi Mabuse steht den Kandidaten mit Tipps zur Seite und Joachim Llambi scheut sich nicht vor klarem Feedback. Letzterer will sich allerdings nicht als der Grantler der RTL-Sendung labeln lassen und bezieht sich dabei auf Zahlen der vergangenen Staffel – denen RTL in der AZ allerdings widerspricht.

Joachim Llambi behauptet: Motsi Mabuse hat 2026 weniger "Let's Dance"-Punkte vergeben

Mit seinen fiesen Sprüchen ist Joachim Llambi bei vielen "Let's Dance"-Zuschauern längst Kult geworden. Ehemalige Promi-Kandidaten wie Cora Schumacher warfen dem 62-Jährigen aufgrund seiner spitzen Zunge sogar Mobbing vor. Doch auf die Rolle des "Bad Cops" lässt er sich dennoch nicht reduzieren, wie der Juror im Interview mit "Die Aktuelle" betont: "Wenn Sie mal die Punkte von uns dreien in der letzten Staffel addieren, dann hat Jorge zwar die meisten Punkte gegeben. Aber, Sie wundern sich – ich die zweitmeisten! Nicht Motsi Mabuse."

RTL widerspricht: Joachim Llambi bildet "Let's Dance"-Schlusslicht

Mit diesem Statement überrascht Joachim Llambi, der nicht unbedingt für seine Feinfühligkeit bekannt ist. Die AZ hat RTL kontaktiert und nach den gesamten "Let's Dance"-Jury-Punkten von 2026 gefragt. "Wir haben die Punktevergabe der Jury für die vergangene 'Let’s Dance'-Staffel noch einmal geprüft und können Ihnen nun die finalen Gesamtsummen nennen", teilt eine Sprecherin mit. Das Ergebnis: Jorge González hat insgesamt 1169 Punkte vergeben, gefolgt von Motsi Mabuse mit 1144 Punkten. Schlusslicht bildet tatsächlich Joachim Llambi mit insgesamt 1053 Punkten, die er an die Promi-Kandidaten verteilt hat.

Der Sender widerspricht damit klar den Aussagen des "Let's Dance"-Stars und erklärt: "Damit hat Jorge González über die gesamte Staffel hinweg die meisten Punkte vergeben, gefolgt von Motsi Mabuse und Joachim Llambi."

Joachim Llambi: "Der Zuschauer sieht nicht immer alles"

Ob sich Joachim Llambi in der nächsten Staffel "Let's Dance" etwas versöhnlicher gegenüber den VIP-Kandidaten zeigen wird? Das kommt wohl ganz auf das Tanz-Talent der Promis an. Im Gespräch mit der AZ sagte der 62-Jährige vor Kurzem mit Blick auf seine Kollegen Jorge González und Motsi Mabuse: "Die Jury geht schon fachlich vor. Wie ist das Tanzen? Darüber hinaus sieht die Jury das Geschehen im Studio live und dreidimensional. Der Zuschauer sieht ja nicht immer alles. Deshalb urteilt der Zuschauer mehr aus Sympathie als wir in der Jury." Damit ist klar: Joachim Llambi will sich nicht von seinen klaren Worten in der Tanz-Sendung abbringen lassen.