Joachim Llambi kocht vor Wut: "Let's Dance"-Juror von Zuschauern entsetzt

Joachim Llambi macht seinem Ärger Luft - aber nicht wegen mangelhafter Grundschritte oder fehlendem Rhythmusgefühl. Der "Let's Dance"-Juror kritisiert vielmehr das Anrufverhalten der Zuschauer und Fans.

Es war die Überraschung der aktuellen "Let's Dance"-Staffel: No-Angels-Mitglied Nadja Benaissa (44) und Tanzpartner Vadim Garbuzov (38) schieden am Ende der achten Liveshow aus. Und das, obwohl Benaissa nicht nur als eine der Favoritinnen der akutellen Staffel gegolten hatte, sondern am Abend auch 26 Punkte und im Anschluss die Höchstwertung von 30 ertanzt hatte. Juror Joachim Llambi (61) gefiel das gar nicht. .

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"Let's Dance"-Juror: "Ihr trefft Menschen, die alles geben"

"Große Ungerechtigkeit in 'Let's Dance' Show 8 - Partner Switch. Was für eine Show. Große Leistungen, starke Überraschungen, mutige Choreografien und dann dieses Ende. Für mich ein Schlag ins Gesicht für Leistung und Fairness", beginnt Llambi seine Ausführungen auf seinem offiziellen Instagram-Kanal.

Das Ausscheiden von Benaissa und Garbuzov nennt er "unfassbar", bezeichnet die Entscheidung zudem als für ihn selbst "nicht nachvollziehbar". Llambi bemerkt weiter, dass gerade in sozialen Netzwerken oftmals gegen den "Let's Dance"-Kanal RTL, die Jury im Allgemeinen oder ihn als besonders streng geltenden Juror geschossen werde.

Doch die mangelnde Unterstützung des Publikums für Benaissa sieht er folgendermaßen: "Ihr trefft nicht die Jury. Ihr trefft nicht RTL. Ihr trefft nicht mich. Ihr trefft am Ende die Kandidaten. Menschen, die trainieren, kämpfen, alles geben und dann für einen Denkzettel geopfert werden."

Weiter bemerkt Llambi, dass in seinen Augen Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer der schwächste Tänzer aus Show acht gewesen sei. "Wenn dann jemand bleiben darf, während ein Paar geht, das für mich auf Platz 1 lag, dann läuft etwas gewaltig schief", so Llambi über Schäfer. Seinen leidenschaftlichen Post schließt er mit den Worten: "Germany 0 Points."

Malika Dzumaev geht es wieder gut

Doch es gab auch positive Nachrichten im Anschluss an die gestrige "Let's Dance"-Liveshow. Für einen Schreckmoment hatte Profitänzerin Malika Dzumaev gesorgt, die gegen Ende der TV-Show zusammenbrach. Doch auch Dzumaev hat sich in der Zwischenzeit auf Instagram zu Wort gemeldet und Entwarnung gegeben.

"Hallo, ihr Lieben ... Mir geht es gut. Ich hatte einfach ein bisschen Kreislauf ... Wahrscheinlich habe ich zu wenig gegessen, zu wenig getrunken und die Aufregung", beruhigte sie ihre Fans und das "Let's Dance"-Publikum .