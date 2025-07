Jimi Blue Ochsenknecht zieht sich offenbar vorerst zurück

Kurz nach seiner Haftentlassung hat sich Jimi Blue Ochsenknecht noch einmal gemeldet. Er wolle sich jetzt erst einmal etwas zurückziehen, schreibt er bei Instagram.

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat sich nach seiner Haftentlassung bei Instagram gemeldet. In seinen Storys berichtet der Schauspieler, wie es ihm derzeit geht und dass er sich fürs Erste zurückziehen möchte.

Ochsenknecht geht es "den Umständen entsprechend gut"

In der Story bedankt sich Jimi Blue Ochsenknecht zunächst für die Nachrichten, die ihn erreicht haben. "Keine Sorge", schreibt der 33-Jährige weiter, es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut". An einer weiteren Stelle in dem veröffentlichten Text erklärt er: "Jetzt ziehe ich mich erstmal etwas zurück, genieße meine Privatsphäre und danke euch von Herzen für eure Unterstützung."

Ochsenknecht wurde am Donnerstag aus der Haft entlassen, nachdem eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt wurde, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck . In dieser wird auch erklärt: "Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat beim Landesgericht gegen Herrn Ochsenknecht einen Strafantrag (Anklage) wegen schweren Betruges eingebracht." Ihm werde vorgeworfen, im Jahr 2021 Hotelleistungen im Wert von rund 14.000 Euro "in Anspruch genommen und dann nicht bezahlt zu haben". Dass er "den Betrag nunmehr bezahlt hat, ändert am Tatverdacht grundsätzlich nichts", heißt es unter anderem weiter. Dies könnte demzufolge aber mildernd berücksichtig werden, sollte es zu einer Verurteilung kommen. Für die Hauptverhandlung wurde laut Mitteilung bisher kein Termin festgelegt.

"Ich stehe voll und ganz zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft"

In der Instagram-Story schreibt der Schauspieler zu der Angelegenheit: "Ich stehe voll und ganz zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Es hätte alles nicht soweit kommen müssen, dafür bin allein ich verantwortlich." In einer vorangegangenen Story hatte er bei Instagram geschrieben: "Ab nach Hause, erstmal Snow anrufen und Bart abrasieren." Snow ist seine dreijährige Tochter, die er aus einer ehemaligen Beziehung zur einstigen "Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc (31) hat.

Jimi Blue Ochsenknechts österreichischer Anwalt Matthias Holzmann gab eine Erklärung ab. Sein Mandant habe "die Verantwortung für die anklagegegenständlichen Vorwürfe übernommen und Reue gezeigt". Weiter entschuldige sich Ochsenknecht für sein Verhalten. Auch Holzmann erklärte, dass es seinem Mandaten nach der Entlassung "den Umständen entsprechend gut" gehe. Der 33-Jährige sei jedoch "von dem Verfahren und dem Freiheitsentzug stark belastet".