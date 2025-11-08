Jimi Blue Ochsenknecht von TV-Format irritiert: "Grenzwertig"

Der einstige Kinostar Jimi Blue Ochsenknecht hat das Reality-TV für sich entdeckt: Bei "Promi Big Brother" 2025 konnte er sogar als strahlender Sieger hervorgehen. Gespannt verfolgt der 33-Jährige auch andere Formate, die gerade ausgestrahlt werden. Doch über einen Aspekt im Trash-TV muss er sich doch sehr wundern.

Für Jimi Blue Ochsenknecht (33) läuft es wieder rund: Der ehemalige Kinderstar konnte nach seiner Festnahme und der Überlieferung nach Österreich im "Promi Big Brother"-Container überzeugen. Dank seiner sympathischen Art ging er als Sieger aus dem Format hervor. Zudem steht er mit einer eigenen Reality-Doku in den Startlöchern, die er gemeinsam mit Ex-Freundin Yeliz Koc (32) bestreiten wird. Reality-TV hat es dem Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) offenbar angetan – doch als Zuschauer muss er nun auch etwas Kritik loswerden.

Jimi Blue Ochsenknecht über "Germany Shore": "Einfach faszinierend"

In seiner Instagram-Story meldet sich Jimi Blue Ochsenknecht aus dem heimischen Wohnzimmer bei seinen Fans: "Ey, Leute, was geht ab? Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, ich bin ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen in dieser Reality- und Trash-TV-Bubble – nicht komplett, aber ich gucke mir auf jeden Fall immer mehr solche Sachen an. Weil ich es einfach faszinierend und interessant finde."

Daraufhin eröffnet der 33-Jährige, gerade die neue Staffel vom Trash-Format "Germany Shore" für sich entdeckt zu haben. Gebannt verfolgt er das Geschehen auf dem TV-Bildschirm und meint: "Was da jetzt schon abgeht, ich weiß nicht, kennt ihr das? […] Das ist so ein Mix aus allem irgendwie: Die daten, die flirten, die spielen, die streiten, ich finde das irgendwie faszinierend."

Jimi Blue Ochsenknecht staunt nicht schlecht, als das Format "Germany Shore" über seinen Bildschirm flimmert. © instagram/jimbonader

Jimi Blue Ochsenknecht über Trash-TV-Jargon: "Schon immer grenzwertig"

Doch als man einen lautstarken Streit im Hintergrund hört, der sich in dem Format zuträgt, kann sich Jimi Blue Ochsenknecht eine Kritik nicht verkneifen: "Ich finde es aber auch krass, wie teilweise die Typen mit den Frauen reden: 'Halt die Schnauze, halt die Klappe', finde ich, geht gar nicht."

Für den Vater einer kleinen Tochter ist hier eine Grenze erreicht: "So eine Redensart Frauen gegenüber finde ich auf jeden Fall nicht gut. Und jetzt hat ein Mädel auch irgendwie noch einem anderen Mädel ein Getränk, glaube ich, übers Gesicht geschüttet. Also ich muss sagen, teilweise ist das schon immer grenzwertig."

"Aber das müssen sie selber wissen", zieht Jimi Blue Ochsenknecht schließlich Bilanz. "Respekt auf jeden Fall an alle Trash-TV-Darsteller da draußen, dass ihr das immer aushaltet." Es ist nach dieser Instagram-Story aber nicht davon auszugehen, dass sich der 33-Jährige bei zukünftigen TV-Formaten an ähnlichem Verhalten beteiligen wird.