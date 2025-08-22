Jimi Blue Ochsenknecht verurteilt: Diese Strafe hat er wegen Betrugs kassiert

Jimi Blue Ochsenknecht musste sich in Österreich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Ihm drohte eine mehrjährige Haftstrafe, weil er eine Hotelrechnung nicht bezahlt hatte. Der Promi-Sohn offenbarte, dass er noch weitere Schulden hat. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Jimi Blue Ochsenknecht musste sich vor Gericht verantworten. Der Strafprozess gegen den Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht um jahrelang unbezahlte Hotelkosten hatte am Freitagvormittag (22. August) in Österreich begonnen. Der Schauspieler und Reality-TV-Darsteller war wegen schweren Betruges angeklagt. Er betrat den Gerichtssaal im Landgericht Innsbruck vor den Augen zahlreicher Medienvertreter und vieler weiblicher Fans.

Jimi Blue Ochsenknecht vor Gericht: Er hat noch mehr Schulden

Für die Verhandlung war nur eine Stunde eingeplant. Als einziger Zeuge wurde der Chef des betroffenen Tiroler Hotels geladen. Direkt zu Beginn gestand Jimi Blue Ochsenknecht seine Schuld ein. "Ich würde generell die Verantwortung übernehmen, dass ich nicht bezahlt habe", zitiert "Bild" die Aussage des 34-Jährigen. "Ich habe mich persönlich bei Herrn Steindl entschuldigt. Und ich möchte mich auch bei der Staatsanwaltschaft entschuldigen, das hatte ich schon persönlich versucht."

Dabei enthüllte Jimi Blue Ochsenknecht auch, dass er weitere Schulden habe. Auf seine finanzielle Lage angesprochen erklärte er, dass noch Verbindlichkeiten in Höhe von 10.000 Euro offen seien.

Hotelrechnung nicht bezahlt: Deshalb droht Jimi Blue Ochsenknecht Gefängnis

Der 33-jährige Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und dessen früherer Ehefrau Natascha hatte sich Ende 2021 mehrere Tage lang in einem Tiroler Hotel aufgehalten. Er soll die Rechnung von knapp 14.000 Euro trotz mehrfacher Ermahnung, Ratenzahlungsangeboten und Gerichtsverhandlungen nicht gezahlt haben. Erst kurz nach Ochsenknechts Verhaftung in Hamburg Ende Juni wurde die Rechnung beglichen.

Urteil gegen Jimi Blue Ochsenknecht: 18.000 Euro Strafe

Bereits nach knapp einer Stunde fiel das Urteil im Prozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht. Das Landgericht Innsbruck entschied, dass der 33-Jährige 18.000 Euro bezahlen muss.