Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc erwarten Nachwuchs

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc werden zum ersten Mal Eltern. Das hat der werdende Vater stolz auf Instagram verkündet. Nicht nur Jimi Blues schwangere Schwester Cheyenne freut sich auf weiteren Nachwuchs im Hause Ochsenknecht.

Jimi Blue Ochsenknecht (29) macht es offiziell: Der Schauspieler und Moderator erwartet mit Partnerin Yeliz Koc (27) zum ersten Mal Nachwuchs. "Es ist alles noch sehr früh, aber wir sind mehr als glücklich", schreibt er und veröffentlicht dazu ein Bild des positiven Schwangerschaftstests inklusive zwei kuscheligen Mäusen in den Farben Babyblau und Babyrosa. Seiner Freundin gehe es "soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen", fügt er mit einem lachenden Emoji an.

Cheyenne Ochsenknecht freut sich besonders

Die werdende Mutter hat den Post mit einem Herzchen-Emoji kommentiert. Besonders Jimi Blues Schwester Cheyenne Ochsenknecht (20) freut sich über die frohe Botschaft. Sie selbst gab im vergangenen November bekannt, dass sie bereits im sechsten Monat schwanger sei. "Let's do it. Unsere Babys werden die besten Freunde", kommentierte sie deshalb das Bild der brüderlichen Baby-News.

Auch andere Mitglieder der Familie Ochsenknecht haben sich unter dem Post bereits zu Wort gemeldet. Buder Wilson Gonzalez (30) stellte nüchtern fest: "Ah f..k. Schon wieder Onkel Willy." Jimi Blue kommentierte dies mit: "Der Beste". Mutter Natascha Ochsenknecht (56) hat den Post mit lachenden Emojis und vielen Herzen versehen und angemerkt: "Erst kein Enkelkind und dann zwei in einem Jahr."

