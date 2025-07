Jimi Blue Ochsenknecht pöbelt nach Diebstahl: "Ich hatte wenigstens Anstand und Respekt"

In den letzten Wochen verursachte Jimi Blue Ochsenknecht ordentlich Wirbel, denn er war mit dem Gesetz in Konflikt geraten und wurde nach Österreich ausgeliefert. Nach mehreren Tagen in deutscher Haft und einem Gefangenentransport ist er wieder auf freiem Fuß. Doch jetzt sorgt er an anderer Stelle für Fassungslosigkeit.

Jimi Blue Ochsenknecht eckt in einer TV-Show bei einigen Promi-Mitstreitern an.

Eine offene Rechnung nicht zu begleichen, kann bittere Konsequenzen haben – das musste Jimi Blue Ochsenknecht nun auf die harte Tour lernen. Weil er eine Hotelrechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro nicht bezahlt haben soll, musste er hinter Gittern und wurde sogar nach Österreich ausgeliefert. Inzwischen ist er auf Kaution wieder auf freiem Fuß. Doch im TV zeigt er sich aktuell nicht von seiner besten Seite.

Jimi Blue Ochsenknecht sauer: Kandidaten klauen bei "Villa der Versuchung"

Der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht ist aktuell in der Sat.1-Realityshow "Villa der Versuchung" zu sehen. Dort müssen die Promi-Kandidaten für ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen und für jede Kleinigkeit ordentlich blechen. Das ausgegebene Geld wird von der Siegerprämie von 250.000 Euro abgezogen, damit reduziert sich die Gewinnsumme jede Folge weiter. Doch in der vierten Episode (Ausstrahlung am kommenden Montag im TV) kommt es zu einem frechen Diebstahl.

Wer auf kostenloses Wasser, Reis und püriertem Gemüse in der Sendung verzichten möchte, kann sich in der "Kost-Bar" allerhand teuren Snacks kaufen. In Folge drei wurde diese jedoch gesperrt, die VIPs dürfen sich also nicht bedienen. Trotzdem greifen der ehemalige Dschungelcamper Gigi Birofio und Brenda Brinkmann, bekannt aus "Too Hot to Handle", heimlich bei den Zigaretten zu.

Gigi Birofio und Brenda Brinkmann sorgen in der Sat.1-Show "Villa der Versuchung" für schlechte Laune bei Jimi Blue Ochsenknecht. © Joyn/Michael de Boer

Ochsenknecht-Sohn schimpft: "Das war unterste Schublade"

Es dauert nicht lange, bis Jimi Blue Ochsenknecht den Diebstahl wittert. Er spricht die beiden Täter direkt an, doch die streiten vorerst alles ab. Der Promi-Sohn lässt aber nicht ab und schließlich bestätigt ein Sprecher über den Lautsprecher der Villa: Brenda hat – angestiftet von Gigi – verbotenerweise zugelangt. Das scheint vor allem Ochsenknecht sehr zu ärgern.

"Bei mir war es auch schwer mit 21 [Jahren, d.R.], ich habe mir auch nichts sagen lassen", sagt Jimi Blue zu seiner Show-Konkurrentin und fügt an: "Aber ich hatte wenigstens ein bisschen Anstand und Respekt." Diese Provokation lässt sich Brenda Brinkmann nicht gefallen und feuert zurück: "Ich habe euch gegenüber keine Verpflichtung. Ich kenne euch nicht, ihr seid Fremde."

Hier kann Jimi Blue Ochsenknecht noch lachen, aber die gute Laune wird ihm im Verlauf der Sendung "Villa der Versuchung" schnell vergehen. © Joyn/Michael de Boer

Im Gespräch mit der Produktion von "Villa der Versuchung" legt Jimi Blue Ochsenknecht nach und schimpft: "Ich sage selten solche Wörter wie 'asozial', aber ich fand, das war unterste Schublade. Und sie [Brenda Brinkmann, d.R.] hat sich für diese Show ihr eigenes Grab geschaufelt."

Nach Haft: So geht es für Jimi Blue Ochsenknecht weiter

Ganz schön große Worte für jemanden, gegen den aktuell wegen des Vorwurfs des Betrugs ermittelt wird. Dass Jimi Blue Ochsenknecht mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, dürfte er zum Zeitpunkt seiner Showteilnahme wohl noch nicht geahnt haben. "Die Villa der Versuchung" ist bereits komplett abgedreht, entsprechend steht der Sieger fest. Ob der Ochsenknecht-Sohn bis zum Schluss durchhält und ob es zum Finale überhaupt noch eine hohe Geldsumme zu gewinnen gibt, wird vorab natürlich nicht verraten.

Und wie geht es für den Reality-Neuling nun wegen der angeblich nicht bezahlten Hotelrechnung weiter? Jimi Blue darf Österreich erst mal nicht verlassen und ist auf dem Hof seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht untergekommen. Zu den Vorwürfen hat er inzwischen Stellung genommen, er will Verantwortung übernehmen. "Ich hätte wissen müssen, wie ernst die Situation ist, und ich hätte es niemals so weit kommen lassen dürfen. Das war falsch", schrieb er auf Instagram. Ob ihm eine Gefängnisstrafe droht, bleibt weiter abzuwarten. Klar ist aber, dass die Familien-Doku der Ochsenknechts, die auf dem Pay-TV-Sender Sky läuft, bald mit neuen Folgen zurückkommt – samt Knast-Thematik des Ochsenknecht-Sohns.