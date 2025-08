Jimi Blue Ochsenknecht: Offene Worte über seine Zeit in Haft

In einer Instagram-Fragerunde spricht Jimi Blue Ochsenknecht über seine Haft-Erfahrungen. In zwei Fällen sei "die Hygiene so gut wie gar nicht vorhanden" gewesen, sagt Ochsenknecht. Auch zur anstehenden Gerichtsverhandlung äußerte er sich.

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat sich auf Instagram zu seiner Zeit in Haft geäußert. "Wie war es in Haft? Wie war das Essen und die Hygiene?", will ein Fan in einer Instagram-Fragerunde von ihm wissen. Darauf antwortet Ochsenknecht in seiner Story: "Ich war in 7 Stück." Weiter berichtet er: "In Hannover und München war die Hygiene so gut wie gar nicht vorhanden und das Essen war leider nicht so. Die anderen waren tatsächlich ok."

Jimi Blue Ochsenknecht: "Trage dafür die Verantwortung und die Konsequenzen"

Auch zum Grund seiner Festnahme erklärt sich Ochsenknecht. Laut Anklage soll er Ende 2021 eine Hotelrechnung über rund 14.000 Euro nicht beglichen haben. Dazu fragt eine Person, was Ochsenknecht sich dabei denke, "wenn du keine Rechnungen bezahlst und weißt was kommt". Ochsenknechts Antwort darauf: "Hätte ich gewusst, wie weit es schon ist, hätte ich es niemals so weit kommen lassen."

Nun wartet auf ihn ein Gerichtstermin, der am 22. August stattfinden soll. Auf die Frage, ob er Angst vor dem Gerichtsverfahren habe, antwortet Jimi Blue Ochsenknecht: "Ich muss für mein Fehlverhalten gerade stehen und trage dafür die Verantwortung und die Konsequenzen."

So geht es ihm in Österreich

Auch darüber, wie es ihm derzeit geht, spricht Ochsenknecht in seiner Instagram-Story. "Ist ok, ich freue mich darauf, es bald hinter mir lassen zu können", beantwortet er eine entsprechende Frage. Aktuell lebt er bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25), wie diese bestätigte. Auf die Frage, wie es ihm in Österreich gefalle, schreibt Jimi Blue Ochsenknecht bei Instagram, er habe sich dort "schon immer wohl gefühlt". Bei der Familie sei es "natürlich umso schöner". Dazu verlinkt er seine Schwester und deren Mann Nino.

In einer weiteren Story betont er: "Ich besuche meine Schwester regelmäßig und freue mich immer, hier sein zu dürfen." Auch über den Kontakt zu seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (60) gibt er knapp Auskunft. Dieser sei "gut", antwortet er, begleitet von einem lächelnden Emoji.

Jimi Blue Ochsenknecht kam gegen Kaution frei

Jimi Blue Ochsenknecht war Ende Juni bei der Einreise am Hamburger Flughafen festgenommen worden. Später wurde er nach Österreich ausgeliefert. Er kam wieder auf freien Fuß, nachdem eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt worden war, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck . Der Schauspieler hat demnach "gelobt, sich bis zum Abschluss des Verfahrens in Österreich aufzuhalten".