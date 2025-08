Jimi Blue Ochsenknecht: Gerichtsverhandlung schon im August

Die Überstellung nach Österreich zog sich hin, doch jetzt geht alles schnell: Jimi Blue Ochsenknecht muss sich bereits in wenigen Tagen wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht verantworten. Der Termin in Innsbruck steht fest.

Der Termin für den Prozess am Innsbrucker Landesgericht steht. , muss sich Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (33) am Freitag, den 22. August, vor Gericht verantworten. Demnach ist für den Termin eine Stunde angesetzt. Angeklagt ist er "wegen schweren Betrugs".

Laut Anklage soll Jimi Blue Ochsenknecht im Dezember 2021 eine Hotelrechnung in Tirol über rund 14.000 Euro nicht beglichen haben. Die offene Summe zahlte schließlich seine Ex-Freundin Yeliz Koc (31) - kurz nach seiner Verhaftung in Hamburg.

Lange Reise mit dem Gefängnisbus nach Österreich

Am 25. Juni war Ochsenknecht nach einem Dubai-Aufenthalt bei der Einreise am Hamburger Flughafen festgenommen und in ein Hamburger Gefängnis gebracht worden. Das Hanseatische Oberlandesgericht prüfte anschließend den Fall und entschied Anfang Juli, dass einer Auslieferung nach Österreich nichts im Wege stehe.

Mitte Juli wurde Jimi Blue Ochsenknecht schließlich an der Grenze an die österreichischen Behörden übergeben. Bereits einen Tag später kam er wieder auf freien Fuß - nachdem eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt worden war, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck . Der Schauspieler darf Österreich bis zur Verhandlung nicht verlassen.

Ochsenknecht lebt aktuell bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) und deren Familie auf dem Hof in der Steiermark. "Ihm geht's gut, er ist bei uns, es ist alles in Ordnung", erklärte sie mit Ex-"Bachelor" Paul Janke (43).