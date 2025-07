Jimi Blue Ochsenknecht: Gänsehaut-Nachricht aus dem Knast an Yeliz Koc

Jimi Blue Ochsenknecht sitzt seit Mittwoch vergangener Woche in Haft. Nun meldet er sich persönlich und sehr emotional zu Wort, inklusive rührender Zeilen an seine Ex-Partnerin Yeliz Koc.

"Ich hatte genug Zeit, mir ohne Ablenkung Gedanken zu machen und meine Fehler zu reflektieren. Vielleicht habe ich genau das gebraucht!", schreibt Jimi Blue Ochsenknecht (33) aus dem Gefängnis. Er sei seit über 24 Jahren "Vorbild vieler Menschen", habe aber vieles getan, "was nicht vorbildlich war". In fünf Stories, die er auf seinem Instagram-Account hochgeladen hat, schimpft er aber auch über die Ungerechtigkeit, die ihm aktuell widerfährt. "Der Spuk hat immer noch kein Ende und das Abenteuer fängt jetzt erst an", schreibt er und deutet damit an, dass es mit der Begleichung einer Hotelrechnung wohl nicht getan ist.

Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) und Natascha Ochsenknecht (60) wurde am Mittwoch vergangener Woche nach seiner Rückreise aus Dubai am Hamburger Flughafen verhaftet. Der Grund: eine zu diesem Zeitpunkt noch offene Hotelrechnung über angeblich 14.000 Euro. Mittlerweile sollen die Schulden beglichen worden sein, von seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31).

Jimi Blue Ochsenknecht werden offenbar "sechs weiteren Taten" vorgeworfen

Laut Ochsenknechts Mitteilungen werden ihm von der "österreichischen Staatsanwaltschaft" inzwischen weitere Vergehen vorgeworfen. Beweise für die "sechs weiteren Taten" seien ihm nicht vorgelegt worden. Nennen will er die betreffenden Themen nicht, weil er sich davon "sehr stark distanziert". Als Beleg für seine Behauptung nennt er sein eintragsfreies Führungszeugnis, das vor jeder TV-Produktion vorgelegt werden müsse. Wenige Tage vor der Verhaftung war der Schauspieler und Musiker als erster Kandidat der neuen und bereits abgedrehten Reality-Sendung "Villa der Versuchung" (Sat.1/Joyn) bestätigt worden.

Gänsehaut-Nachricht an Yeliz Koc

Des Weiteren zeigt sich Jimi Blue Ochsenknecht in seinen Social-Media-Posts vom Dienstag frustriert darüber, dass er weder mit Yeliz Koc noch mit seiner dreijährigen Tochter Snow telefonieren durfte. Dabei hatte er zu dem kleinen Mädchen gerade erst wieder "eine Bindung aufgebaut". Ochsenknecht und Koc hatten sich noch vor der Geburt der Kleinen im Oktober 2021 getrennt und danach einen Rosenkrieg mit dramatischen Spitzen ausgefochten.

Und doch scheint das alles Geschichte zu sein. Ochsenknecht widmet der 31-jährigen Hannoveranerin nun berührende Zeilen. "Der größte Dank geht an Yeliz, die, als mir schon die Hände gebunden waren, und ohne dass ich danach gefragt habe, ohne mit der Wimper zu zucken, Hilfe angeboten hat, um den offenen Restbetrag sofort zu überweisen", schreibt er in seinem Knast-Post. "Danke, dass du mir auch hier wieder eine Chance gegeben hast", fügt er hinzu.

"Du bist eine absolute Löwin. Lass Dir von niemandem jemals etwas anderes sagen. Du warst die einzige Person, die mir keine Vorwürfe gemacht hat und mir einfach geholfen hat, obwohl du tausend Gründe hättest, dies nicht zu tun." Er sei ihr für alles unendlich dankbar und könne sich keine bessere Mutter für Snow vorstellen. "Wir sind eine Familie und ich werde immer an Eurer Seite sein."

Yeliz Koc antwortet via Social Media

Yeliz Koc hat auf die Nachricht bereits reagiert. Sie teilte den entsprechenden Slide in ihren Stories und schrieb dazu: "Unsere Tochter trägt dein Blut in sich. Also sind wir eine Familie und für meine Familie bin ich immer da!"