Jimi Blue Ochsenknecht aus Haft entlassen: So reagiert Yeliz Koc

Jimi Blue Ochsenknecht ist nach seiner Auslieferung nach Österreich wieder auf freiem Fuß. Yeliz Koc, Ex-Partnerin und Mutter seiner Tochter, hat sich dazu bei Instagram geäußert.

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) wurde am Donnerstag aus der Haft entlassen, nachdem eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt wurde, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck . Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) hat sich nun zu der Entlassung des 33-Jährigen via Social Media geäußert.

Yeliz Koc: "Wurde auch mal Zeit"

Auf die Frage eines Fans, ob sie happy sei, dass der Vater ihrer Tochter Snow (3) wieder frei sei, schrieb sie bei Instagram in einer Story: "Ja, natürlich! Das wurde auch mal Zeit."

Nach seiner Verhaftung wegen unbezahlter Hotelrechnungen war es Yeliz Koc, die seine Schulden beglichen hatte. Dafür bedankte der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) sich auf Instagram: "Du warst die einzige Person, die mir keine Vorwürfe gemacht hat und mir einfach geholfen hat, obwohl du tausend Gründe hättest, dies nicht zu tun." Er sei ihr für alles unendlich dankbar und könne sich keine bessere Mutter für Snow vorstellen. "Wir sind eine Familie und ich werde immer an eurer Seite sein."

Sie habe dafür "absolut gar nicht" über ihren Schatten springen müssen, erklärte Koc dazu . "Ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Für mich war klar: Die Rechnung muss jetzt beglichen werden. [...] Ich habe es nicht für mich getan, ich habe es für unsere Tochter getan. Er hat noch ein paar Jahre Zeit, um das Geld wieder reinzuholen und dann kann er mir das gerne Stück für Stück wieder zurückgeben."

Anfang Juli schrieb sie zudem zu Bildern mit ihrer Tochter und Jimi Blue, der sich nach einem Kontaktabbruch zuletzt seiner Tochter wieder annäherte: "Eine starke Mama wird nicht geboren. Sie wird gemacht durch Tränen, durch Kämpfe, durch Liebe!" Herzchen-Emojis in den Kommentaren gab es dafür unter anderem von Jimi Blue Ochsenknecht selbst und dessen Mutter Natascha Ochsenknecht (60).

In einer jüngsten Instagram-Botschaft erklärte Jimi Blue Ochsenknecht nach seiner Haftentlassung: "Jetzt ziehe ich mich erstmal etwas zurück, genieße meine Privatsphäre und danke euch von Herzen für eure Unterstützung." Zu der Angelegenheit gab er an: "Ich stehe voll und ganz zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Es hätte alles nicht soweit kommen müssen, dafür bin allein ich verantwortlich." In einer vorangegangenen Story hatte er bei Instagram geschrieben: "Ab nach Hause, erstmal Snow anrufen und Bart abrasieren."