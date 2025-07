Jimi Blue Ochsenknecht auf Gefangenentransport quer durch Deutschland

Binnen zehn Tagen muss die Auslieferung von Jimi Blue Ochsenknecht an Österreich erfolgen. Nach Hessen ist der Gefangenentransport schon unterwegs.

Der Ende Juni am Hamburger Flughafen festgenommene Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) befindet sich per Gefangenentransport auf dem Weg in Richtung Österreich. Die Nacht auf Mittwoch hat er in der JVA Hannover verbracht. Sie dient als "Drehkreuz für bundesweite Transporte", bestätigt ein Sprecher der Anstalt gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. Inzwischen sei er "in Richtung Hessen unterwegs". Wann mit einer Ankunft in Österreich zu rechnen ist, könne nicht mitgeteilt werden.

Klar ist: Auf dem Weg nach Österreich müsste per Transporter auf jeden Fall noch Bayern sowie womöglich ein Teil Baden-Württembergs durchquert werden. Die genaue Anzahl an Gefangenen, mit denen Ochsenknecht aktuell transportiert wird, kann ebenfalls nicht mitgeteilt werden, "da diese im Zuge des Transportes variiert." Bis zu 27 Gefangene finden laut Sprecher Platz in den Busen, in denen es "einzelne Kabinen gibt, in denen Gefangene sowohl getrennt als auch zusammen untergebracht werden können".

Was wird ihm vorgeworfen?

Seit rund zwei Wochen befindet sich der 33-Jährige, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorlag, nun schon in Untersuchungshaft. Anfang dieser Woche wurde vom Hanseatischen Oberlandesgericht dann die Auslieferung an Österreich bewilligt. Als Frist für die Auslieferung wurden zehn Tage angegeben.

Ochsenknecht wurde vorgeworfen, eine Hotelrechnung in Österreich aus dem Jahr 2021 in Höhe von rund 14.000 Euro trotz mehrfacher Ermahnung nicht beglichen zu haben. Sein Anwalt gab unlängst an, dass die offenen Rechnungen inzwischen bezahlt wurden.