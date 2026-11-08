Jimi Blue Ochsenknecht auf Bühne vorgeführt: So reagiert Mutter Natascha

Jimi Blue Ochsenknecht hat den Gang auf eine ganz besondere Bühne gewagt und sich freiwillig von drei Comedians verspotten lassen. Dabei ließ es sich der Promi-Sohn nicht nehmen, selbst das Wort zu ergreifen. Wie hat Mutter Natascha Ochsenknecht den Roast auf ihren Sohn erlebt?

Geprellte Hotelrechnung, öffentlicher Zoff mit der Ex-Freundin, Mobbingvorwürfe – im Leben von Jimi Blue Ochsenknecht gibt es diverse Vorfälle, für die er harte Kritik kassierte. Umso erstaunlicher, dass sich der Schauspieler seinen Verfehlungen jetzt gestellt hat und in einer Comedyshow vorführen ließ. Mit dabei war auch Promi-Mama Natascha Ochsenknecht, die ebenfalls in den Fokus geriet.

Comedian vergleicht Jimi Blue Ochsenknecht mit Kanye West

Als Ehrengast eines Roasts – einem Comedy-Format, bei dem die Hauptperson humoristisch zerlegt wird – braucht man starke Nerven. Jimi Blue Ochsenknecht hat es gewagt und sich für den YouTube-Kanal " " vom Sender RBB drei Komikern gestellt. Von Simon Stäblein, Marie Lina Smyrek und Christoph Fritz musste sich der 34-Jährige Sprüche gefallen lassen wie "Du nutzt deinen Status, um jede Frau in deinem Leben um Geld zu bringen" oder "Wenn die Ochsenknechts die Kardashians wären, wärst du Kanye West".

Spott wegen Hotelrechnung: "Wie kann man so ein großes Opfer sein?"

Auch der Knast-Skandal des Ochsenknecht-Sohns wurde eingehend besprochen. 2025 musste Jimi Blue mehrere Wochen im Gefängnis verbringen, weil er eine Hotelrechnung von über 14.000 Euro nicht beglichen hatte. So sagte der österreichische Kabarettist Christoph Fritz etwa: "Jimi hat es als erster Mensch geschafft, mit weniger Street Cred aus dem Gefängnis raus- als reinzugehen. Und jetzt wird der Prozess, der eigentlich beigelegt wurde, nachdem ihn seine Ex freigekauft hatte, wieder aufgenommen, weil entschieden wurde, dass die Verantwortung des Angeklagten und die geleistete Schadensgutmachung nicht ausreichen, um daraus eine von Unrechtsbewusstsein getragene Verantwortungsübernahme abzuleiten. Sorry, aber wie kann man ein so großes Opfer sein?"

Simon Stäblein, Marie Lina Smyrek und Christoph Fritz haben sich in einem Roast Jimi Blue Ochsenknecht vorgeknöpft. © Screenshot "Comedy Kollektiv"

Botox-Spruch: Natascha Ochsenknecht reagiert gelassen

Auf der Bühne zeigte Jimi Blue Ochsenknecht viel Selbstironie und konnte über die derben Sprüche der Comedians lachen. Auch seine Mutter Natascha, die im Publikum saß, wurde zur Zielscheibe. Als die Schlagzeile eingeblendet wurde, dass der Ehrengast sich zum Positiven ändern wollen würde, erklärte Simon Stäblein: "Deine Familie hat bei diesem Statement komplett die Stirn gerunzelt – und davon hat deine Familie wirklich viel. Bei ihr [Natascha Ochsenknecht, d.R.] trotz Botox." Die 62-Jährige nahm die Seitenhiebe gelassen und quittierte die Sprüche mit Applaus. Moderatorin Teresa Reichl verriet der AZ, dass die Ex von Uwe Ochsenknecht den Roast sehr entspannt und gut gelaunt verfolgt hat.

Jimi Blue Ochsenknecht kontert die derben Aussagen der Comedians. © Screenshot "Comedy Kollektiv"

Ochsenknecht-Sohn teilt gegen Comedy-Stars aus

Und wie reagierte Jimi Blue Ochsenknecht auf die Witze auf seine Kosten? Am Ende durfte der 34-Jährige selbst das Wort ergreifen und holte zu einem Rundumschlag aus. Zu Comedy-Autorin Marie Lina Smyrek sagte er: "Reality-TV wäre für dich der perfekte Karriereweg, denn dort braucht man weder Talent noch einen Plan, man muss nur lange genug in die Kamera starren, bis sich die Redaktion daraus eine Persönlichkeit zusammenschneidet." Auch Christoph Fritz bekam sein Fett weg: "Ich finde es wirklich inspirierend, wie du aus mangelndem Talent ein Geschäftsmodell gemacht hast. Wenn sowieso alle ständig über dich lachen, hältst du einfach ein Mikro in der Hand und behauptest, es sei Absicht." Damit hat der Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht gezeigt: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.