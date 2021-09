Jim Carrey, Steve Martin und Co. trauern um Norm Macdonald

Stars wie Jim Carrey, Steve Martin, Seth Rogen und viel Komiker mehr trauern öffentlich um ihren verstorbenen Kollegen Norm Macdonald

Nach dem Tod des Komikers Norm Macdonald (1959-2021), der vor allem für seine Rolle in "Saturday Night Live" in den Jahren 1993 bis 1998 bekannt war, trauern seine Kollegen öffentlich.

Talkshow-Star David Letterman (74) sagte : "In jeder wichtigen Hinsicht war Norm der Beste in der Welt des Stand-up. Eine Meinung, die von mir und allen anderen geteilt wird. Er führte immer etwas im Schilde, war sich aber nie sicher, bis seine sachliche Art einen aus der Fassung brachte." : "Ich war immer begeistert von seinem schrägen Geist und seinem ernsten Blick. (Ich versuche, den Ausdruck "Funkeln in seinen Augen" zu vermeiden). (...) Er ist weg, aber nicht zu vergessen."

"Wir haben heute einen Comedy-Giganten verloren"

"Wir haben Norm Macdonald geliebt. Einzigartig", Schauspieler und Komiker Steve Martin (76, "Wenn Liebe so einfach wäre") als Antwort auf den Tweet von Komiker Patton Oswalt (52). Der postete zuvor: "Oh mein Gott, was passiert hier eigentlich? Good bye, Norm. Du warst nie nicht 100%ig urkomisch."



Late-Night-Talkshow-Moderator Conan O'Brien (58) schrieb : "Ich bin absolut am Boden zerstört wegen Norm Macdonald. Norm hatte eine einzigartige komödiantische Stimme, die mir je begegnet ist, und er war so gnadenlos und kompromisslos lustig. Ich werde nie wieder so viel lachen können. Ich bin heute so traurig für uns alle."

Seth Rogen (39, "Beim ersten Mal"), Schauspieler, Komiker und Landsmann von Macdonald, teilte seine jahrelange Bewunderung für Macdonalds Arbeit : "Oh verdammt. Ich war ein großer Fan von Norm Macdonald und habe mir seine Art zu sprechen abgeschaut, als ich mit der Schauspielerei anfing." "Ich bin extra aufgeblieben, um ihn in Talkshows zu sehen. Er war der lustigste Gast aller Zeiten. Wir haben heute einen Comedy-Giganten verloren. Einen der Größten aller Zeiten. RIP."

US-Star Jim Carrey (59, "Die Truman Show") sprach sogar von einem zehn Jahre währenden Kampf, als er betroffen : "Mein lieber Freund Norm Macdonald ist nach einem tapferen, 10-jährigen Kampf gestorben. Er war einer unserer wertvollsten Edelsteine. Ein ehrliches und mutiges Comedy-Genie. Ich liebe ihn."

Vor seinem Tod am Dienstag (14.9.) hatte Norm Macdonald neun Jahre lang im Stillen gegen Krebs gekämpft. Er wurde 61 Jahre alt.