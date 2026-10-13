"Jetzt werde ich auch noch Schauspieler": Mallorca-Luxusmakler wechselt das Fach

Eigentlich verkauft Marcel Remus Luxusimmobilien auf Mallorca. Jetzt steht der aus dem Fernsehen bekannte Makler für einen ZDF-Film vor der Kamera. Gemeinsam unter anderem mit Ken Duken und Daniel Donskoy.

"Jetzt werde ich auch noch Schauspieler", . Dazu veröffentlicht der erfolgreiche Immobilienmakler ein Foto, auf dem er unter anderem mit Ken Duken (47), Daniel Donskoy (36) und Tinka Fürst zu sehen ist. Der Anlass: Remus gehört zur Besetzung des neuen ZDF-Spielfilms "Verführung" (Arbeitstitel), der derzeit auf Mallorca gedreht wird.

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Für den durch Formate wie "Goodbye Deutschland" und "mieten, kaufen, wohnen" bekannt gewordenen Luxusmakler ist es ein ungewöhnlicher Karriereschritt. Bislang kannte ihn das Fernsehpublikum vor allem als Verkäufer millionenschwerer Immobilien und Gastgeber glamouröser Promi-Partys. Nun versucht er sich als Schauspieler. Welche Rolle Remus in dem Film übernimmt und wie umfangreich sein Auftritt ausfällt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Erotisches Herzkino mit prominenter Besetzung

Der 90-minütige Film ist Teil des sogenannten "Erotischen Herzkinos", mit dem das ZDF leidenschaftliche Liebes- und Beziehungsgeschichten erzählen will.

Im Mittelpunkt steht die erfolgreiche Maklerin Amanda (Fürst), die auf Mallorca ein Leben voller Luxus führt. Doch ihre Ehe mit Jakob (Duken) ist längst in einer Krise. Als Amanda den Fitness-Influencer Paul (Donskoy) kennenlernt, stürzt sie sich in eine leidenschaftliche Affäre. Was sie zunächst nicht ahnt: Ihr Ehemann weiß mehr über die Beziehung, als ihr lieb ist. Amanda erkennt schließlich, dass sie Teil eines gefährlichen Spiels geworden ist.

Die Dreharbeiten dauern noch bis Ende Oktober. Ein Sendetermin steht bislang nicht fest.

Remus hatte eigentlich mit 40 in Rente gehen wollen

Die neue Herausforderung kommt für Remus zu einem besonderen Zeitpunkt. Erst am 3. Oktober feierte der Mallorca-Makler seinen 40. Geburtstag. Ursprünglich hatte er sich vorgenommen, in diesem Alter in den Ruhestand zu gehen. Doch daraus wird offenbar nichts.

"Ich habe ja immer gesagt: Mit 40 gehe ich in Rente. Da hätte ich vielleicht das Kleingedruckte dazusagen sollen", ". Statt aufzuhören, will er künftig bewusster auswählen, welche Projekte er annimmt.