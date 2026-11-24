Nach dem Aus von Marisa Burger übernimmt jetzt Sarah Thonig den Schreibtisch der "Rosenheim-Cops"-Sekretärin. Ihre TV-Premiere wird mit Spannung erwartet. Die Abendzeitung hat schon vorab mit Thonig darüber gesprochen, was sich jetzt für ihre Rolle "Christin Lange" verändert.

Sarah Thonig steht eine spannende Zeit bevor. Am 1. Dezember feiert die Schauspielerin ihre Premiere als Nachfolgerin von Marisa Burger bei "Die Rosenheim-Cops". Die erste Folge mit ihr als Polizeisekretärin ist in der ZDF-Mediathek bereits im Stream verfügbar. Doch nicht nur Thonig, auch ihrer Figur "Christin Lange" stehen damit große Veränderungen bevor. Der Abendzeitung hat die 34-Jährige schon jetzt Einblicke gegeben, wie sich ihre Rolle wandeln wird.

Sarah Thonig freut sich auf neue "Rosenheim-Cops"-Aufgabe: "Ganz entspannt"

"Für mich war schnell klar, dass es sowohl für mich als auch für die Figur eine neue Aufgabe ist, in die wir uns erst einmal hineinfinden müssen", sagt Sarah Thonig aufgeregt im AZ-Interview. Sie sieht es als großen Vorteil, dass sowohl "Christin Lange" als auch sie selbst aktuell eine berufliche Umstellung erleben. "Auch für mich bedeutet es einen neuen Drehalltag, neue Texte und eine andere Art von Szenen. Deshalb war ich zunächst ganz entspannt. Wenn man schon einmal das Geschenk hat, dass das eigene Empfinden und das der Figur so gut übereinstimmen, kann man es auch einfach laufen lassen und schauen, wie es sich entwickelt."

Sarah Thonig hat sich also keinen fixen Plan gemacht, in welche Richtung sich ihre "Rosenheim-Cops"-Figur verändern wird. So kann sie gemeinsam mit "Christin Lange" herausfinden, "was sie nun eben an den Krimifällen interessiert, was sie spannend findet und wie sie sich in die Ermittlungen einbringt". Dabei betont die Schauspielerin: "Sie entwickelt sich also durch ihre neuen Aufgaben weiter – und zwar ganz im Stil der 'Rosenheim-Cops': organisch und ohne großen Trommelwirbel."

Abschied vom "Rosenheim-Cops"-Empfang: Sarah Thonig übernimmt jetzt das Polizei-Sekretariat. © ZDF/Linda Gschwentner

Ganz anders als "Christin Lange": Das unterscheidet Sarah Thonig von TV-Rolle

Ihre Rolle kann die 34-Jährige nach einem langen Drehtag gut hinter sich lassen, da sie sich im Privaten deutlich von der neuen Polizeisekretärin unterscheidet. "Ich bin definitiv weniger naiv und weniger verträumt", verrät Sarah Thonig im Gespräch mit der Abendzeitung und fügt lachend an: "Außerdem war ich schon immer deutlich arbeitsbegeisterter." Dennoch hat sie auch Gemeinsamkeiten mit "Christin Lange", wie etwa "dieses Fröhliche, Begeisterungsfähige und der Spaß, den die Figur an vielen Dingen hat. Das kommt durchaus von mir".

"Man kann nicht von dem einen Erfolgsgeheimnis sprechen"

Seit über 25 Jahren ermitteln "Die Rosenheim-Cops" bereits im TV. Sarah Thonig ist seit 2015 dabei. Was macht für die gebürtige Münchnerin der Erfolg der ZDF-Serie aus? "Ich glaube, man kann gar nicht von dem einen Erfolgsgeheimnis sprechen. Vielmehr ist es ein ganz bunter Kuchen. Da braucht es viele verschiedene Zutaten, damit am Ende ein guter Teig entsteht. Es ist nicht nur die eine Kirsche, die den Erfolg ausmacht. Dazu gehören das schöne Wetter, der Eskapismus und auch die kleinen, stetigen Veränderungen. Denn die 'Rosenheim-Cops' sind nie stehen geblieben. Die Serie entwickelt sich weiter – so wie wir alle, in gemütlichen, authentischen und organischen Schritten."