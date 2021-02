Jessica Paszka zeigt ihren Babybauch im Evakostüm

In wenigen Wochen bringt Jessica Paszka ihr erstes Kind zur Welt. Zum Valentinstag teilte sie jetzt ein neues Babybauchbild - und gibt dabei ganz schön viel preis.

Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (33) werden in wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern. Den Valentinstag nahm die ehemalige "Bachelorette" zum Anlass, ihrem Partner für "das größte Geschenk der Welt" zu danken und gleichzeitig der Welt ihre Schwangerschaftskurven zu zeigen. Mit ihren 793.000 Instagram-Followern teilte die werdende Mutter am Sonntag (14. Februar) , das sie im Evakostüm - lediglich ein Goldarmreif und Kreolen schmücken ihren Körper - in ihrer Wahlheimat Ibiza zeigt.

"Frohen Valentinstag an alle", schrieb Paska zu dem Post, und fügte die Hashtags "glücklich", "dankbar", "Liebe" und "Familie" hinzu. Innerhalb weniger als einer Stunde erhielt sie über 60.000 Likes und zahlreiche Kommentare. "Wie kann man bitte so heiß sein", kommentiert eine Followerin. "Hot Mama", schreibt eine weitere.

Ihr Verlobter Johannes Haller, den Paszka 2017 als "Bachelorette" im Finale noch abblitzen ließ, überraschte seine Liebste zum Valentinstag mit einem Blumenstrauß, wie sie in ihrer Instagram-Story teilte.

