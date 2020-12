Jessica Paszka von Johannes Haller schwanger? Das sagt die Ex-Bachelorette zu den Gerüchten

Neue Liebe und direkt schwanger? Instagram-Fans der früheren "Bachelorette" Jessica Paszka meinen eindeutige Zeichen für eine Schwangerschaft entdeckt zu haben. Erwartet sie mit Freund Johannes Haller ein Baby?

Gerade erst frisch verliebt und schon ist das Internet voller Schwangerschaftsgerüchte um "Bachelorette" Jessica Paszka (30) und ihren neuen Lover. So neu ist der Glückliche an ihrer Seite aber gar nicht.

Jessica Paszka und Johannes Haller: Seit wann sind sie ein Paar?

Johannes Haller (32) war 2017 im Finale von Paszkas "Bachelorette"-Staffel. Er machte damals nur den zweiten Platz. Ihr Herz hat er am Ende jetzt aber doch noch erobert. Seit Oktober zeigen sich die beiden ganz verliebt auf Instagram, zum Beispiel gemeinsam in seiner Wahlheimat Ibiza.

Jetzt gibt es schon erste Baby-Gerüchte. Denn: Instagram-Fans fiel ein kleines Detail auf. Unter einem Post diskutieren die Follower über eine angebliche Schwangerschaft und einen Babybauch.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Jessica Paszka schwanger? Fans vermuten Babybauch und verdächtige Medikamente

Aber noch nicht genug Detektivspiel: In einer Story meinen Fans jetzt handfeste Beweise gefunden zu haben. Denn im Hintergrund waren einige Medikamente zu sehen. Die Verpackungen ähneln denen von Mittel gegen Dehnungsstreifen, die schwangere Frauen bekommen können. Dass Jessica Paszka darüber hinaus noch über Müdigkeit und gelegentliche Kreislaufprobleme klagt, gießt weiter Öl ins Feuer.

Das sagt Jessica Paszka zu den Baby-Gerüchten

Auf Instagram hat sich Jessica Paszka jetzt selbst zu Wort gemeldet. In ihrer Story schreibt sie zu den Schlagzeilen rund um eine mögliche Schwangerschaft: "Spekulationen hin oder her, zum Glück darf ich selber entscheiden, wie ich mit Dingen umgehe und da lasse ich mir auch nicht reinreden!"

Ob die Ex-Bachelorette tatsächlich schwanger ist, hat sie bislang noch nicht bestätigt. Auch ihr Freund Johannes Haller hat sich dazu nicht geäußert.

Insider bestätigt Schwangerschaft

"Jessica ist schon seit mehr als drei Monaten schwanger. Es ist ein Wunschkind", sagt ein Insider gegenüber "Bild". Das Paar oder das Management hat sich nicht geäußert.

Wird Jessica Paszka eine Schwangerschaft im TV bestätigen?

Seit dem 27. November tritt Jessica Paszka in der TV-Show "Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" auf. Ob sie in den kommenden Sendungen mit Moderatorin Michelle Hunziker über die Baby-News sprechen wird?