Jessica Paszka: Oben-ohne-Schnappschuss zum Jubiläum ihrer Tochter

Jessica Paszka genießt derzeit ihr Mama-Dasein in vollen Zügen und lässt dabei natürlich auch ihre Instagram-Follower daran teilhaben. Zum dreimonatigen Geburtstag ihrer Töchterchen überraschte sie nun ihre Fans mit einem Oben-ohne-Schnappschuss.

Die Ex-"Bachelorette" Jessica Paszka (31) feiert den dreimonatigen Geburtstag ihrer Tochter Hailey-Su . In dem Sozialen Netzwerk postete sie einen Schnappschuss von sich und Hailey-Su am Strand, der sie oben-ohne und nur mit einem Hut nebst Bikini-Hose zeigt.

Ihr Töchterchen hält sie dabei liebevoll im Arm und scheint ihr ein Küsschen auf die Wange zu drücken. "Gestern vor drei Monaten ist meine kleine Murmel auf die Welt gekommen. Wie die Zeit rennt", kommentierte Paszka das Foto.

Derzeit sagt sie den Baby-Pfunden den Kampf an

Die Verlobte von Johannes Haller (33) hat vor einigen Wochen damit begonnen, den Baby-Pfunden den Kampf anzusagen. In ihrer Schwangerschaft wog Paszka am Ende 86 Kilogramm und nahm insgesamt rund 30 Kilogramm zu, zwei Wochen nach der Geburt hatte sie bereits 14 Kilo wieder verloren.

"Ich habe da so ein paar Tipps und Tricks angewendet", deutet die ehemalige "Bachelorette" via Instagram an und verspricht ihren Followern schon bald mehr Details. "Ich werde euch auf jeden Fall in den nächsten Wochen zum Thema Ernährung und Sport mal ein bisschen mitnehmen."