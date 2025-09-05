Jessica Chastain mit Stern auf dem Walk of Fame geehrt

Jessica Chastain ist auf dem berühmten Hollywood Boulevard mit einem Stern verewigt worden. Zur Zeremonie erschien die sonst sehr zurückhaltende Schauspielerin gemeinsam mit ihren beiden Kindern.

Oscarpreisträgerin Jessica Chastain (48) hat jetzt ihren eigenen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame. Zur Zeremonie in Los Angeles erschien Chastain gemeinsam mit ihren Kindern Giulietta und Augustus. Auch Al Pacino (85) und Viola Davis (60) waren am Donnerstag auf dem Hollywood Boulevard dabei.

Jessica Chastain: Kinder sind "mein Ein und Alles"

Jessica Chastains Kinder posierten bei der Veranstaltung nicht für Fotos. Ihr Vater ist Gian Luca Passi de Preposulo (43), mit dem die Schauspielerin seit 2017 verheiratet ist. "Ich möchte meiner Familie danken, Gian Luca. Ich möchte mich bei meinen Kindern bedanken - mein Ein und Alles", . "Diese Ehre gehört euch allen."

Gegen Ende ihrer Rede sagte sie nochmals, direkt an ihre anwesenden Kinder gerichtet: "An meine Kinder, danke für die Art und Weise, wie ihr euch durch die Welt bewegt - neugierig, furchtlos und immer warum fragend, so viele Warums, die mich jeden Tag daran erinnern, weiterzulernen und mich weiter zu fragen."

Chastain wurde im Jahr 2022 mit einem Oscar für die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet, für ihre Darstellung der TV-Predigerin Tammy Bakker (1942-2007) in "The Eyes of Tammy Faye". Zuvor war sie in den Jahren 2013 und 2012 bereits für einen Oscar nominiert, für "Zero Dark Thirty" und "The Help".

Jessica Chastain studiert derzeit in Harvard

Ihr Privatleben hält Chastain in der Regel gut unter Verschluss. Auf roten Teppichen zeigt sie sich nicht mit ihrem Ehemann Gian Luca Passi de Preposulo, einem italienischen Grafen aus der Familie Passi de Preposulo.

Chastain nahm zuletzt auch ein Studium auf. , begann sie an der John F. Kennedy School of Government der Harvard Universität ein Masterstudium im Studiengang "Public Administration". Als angehende Schauspielerin hatte Chastain zuvor an der renommierten Juilliard School in New York studiert. Dort erwarb sie einen Bachelor of Fine Arts.