Jessica Alba und Danny Ramirez: Ist das der Liebesbeweis?

Seit Wochen wird über eine Beziehung zwischen Jessica Alba und Danny Ramirez spekuliert. Nun zeigen Paparazzi-Schnappschüsse, wie nah sich die beiden stehen.

Jessica Alba (44) und Danny Ramirez (32) sind offenbar tatsächlich mehr als gute Freunde. Das legen Fotos nahe, die die beiden Schauspieler zeigen sollen, wie sie sich küssen. Die Paparazzi-Schnappschüsse veröffentlichte "DeuxMoi". Die beiden tragen auf den Bildern Baseballcaps und dunkle Jacken sowie Jogginghosen. Aufgenommen wurden die Fotos offenbar auf einem Parkplatz.

Liebesgerüchte um Jessica Alba und den "Top Gun: Maverick"-Star gibt es bereits seit Tagen. Zuvor wurden die beiden laut US-Medienberichten bei einem romantischen Abendessen in Los Angeles gesichtet. sollen sie auch schon gemeinsam im mexikanischen Urlaubsort Cancun gewesen sein.

Jessica Alba kommt aus langjähriger Beziehung

Die 44-Jährige hatte die Trennung von ihrem Ehemann Cash Warren (46) Anfang des Jahres nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren bekannt gegeben. Die beiden hatten im Mai 2008 nach vier Jahren Beziehung geheiratet und drei gemeinsame Kinder bekommen: Honor (17), Haven (13) und Hayes (7).

Ob Jessica Alba mit Danny Ramirez nun einen festen neuen Partner hat, ist nicht bekannt. , ist sie angeblich nicht auf der Suche nach etwas Ernstem. "Sie bekommt seit der Scheidung eine Menge Aufmerksamkeit. Sie fühlt sich geschmeichelt und genießt es definitiv, wieder Single zu sein", zitierte das Magazin eine anonyme Quelle: "Sie hatte ein paar Dates, aber es ist nichts Ernstes - sie konzentriert sich auf sich selbst und ihre Kinder. Sie ist im Moment nicht an einer Beziehung interessiert."

Alba freue sich außerdem darauf, mit Orlando Bloom (48) zusammenzuarbeiten, wie der Insider weiter erklärt. Die beiden beginnen demnächst angeblich mit den Dreharbeiten zu dem Thriller "The Mark" in Australien. "Sie ist in einer großartigen Lage. Sie ist begeistert darüber, wieder vor der Kamera stehen zu können. Sie tut das, was sie liebt und hält ihren Kreis eng", so die Quelle weiter.