Jessica Alba: Liebesgerüchte um "Top Gun: Maverick"-Star

Ist Jessica Alba in einer neuen Beziehung? Sie wurde zuletzt mit einem bekannten Schauspielkollegen im angeblichen Liebesurlaub gesichtet.

Neue Gerüchte um das Liebesleben von Jessica Alba (44): US-Medien spekulieren über eine Liaison mit "Top Gun: Maverick"-Star Danny Ramirez (32). sollen die beiden gemeinsam im mexikanischen Urlaubsort Cancun gewesen sein. Die Schauspieler hätten dort "einige Zeit zusammen verbracht" und seien anschließend gemeinsam zurück nach Los Angeles geflogen.

Die 44-Jährige hatte die Trennung von ihrem Ehemann Cash Warren (46) Anfang des Jahres nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren bekannt gegeben. Die beiden hatten im Mai 2008 nach vier Jahren Beziehung geheiratet und drei gemeinsame Kinder bekommen: Honor (17), Haven (13) und Hayes (7).

"Sie genießt es, wieder Single zu sein"

Ob Jessica Alba mit Danny Ramirez tatsächlich eine neue Beziehung führt, scheint ungewiss. , ist sie angeblich nicht auf der Suche nach etwas Ernstem. "Sie bekommt seit der Scheidung eine Menge Aufmerksamkeit. Sie fühlt sich geschmeichelt und genießt es definitiv, wieder Single zu sein", zitiert das Magazin eine anonyme Quelle: "Sie hatte ein paar Dates, aber es ist nichts Ernstes - sie konzentriert sich auf sich selbst und ihre Kinder. Sie ist im Moment nicht an einer Beziehung interessiert."

Alba freue sich außerdem darauf, mit Orlando Bloom (48) zusammenzuarbeiten, wie der Insider weiter erklärt. Die beiden beginnen demnächst angeblich mit den Dreharbeiten zu dem Thriller "The Mark" in Australien. "Sie ist in einer großartigen Lage. Sie ist begeistert darüber, wieder vor der Kamera stehen zu können. Sie tut das, was sie liebt und hält ihren Kreis eng", so die Quelle weiter.

Die Schauspielerin hatte bereits im Januar zu ihrer Trennung von Warren verkündet: "Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation - sowohl als Einzelperson als auch in der Partnerschaft mit Cash." Sie sei "stolz darauf, wie wir in den letzten 20 Jahren in unserer Ehe gewachsen sind. Nun ist es an der Zeit, ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufzuschlagen".