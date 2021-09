Jessi und Nik Schröder: "Bachelor"-Universum gratuliert zur Geburt

Jessi und Nik Schröder haben auf Instagram die Geburt ihrer Tochter Hailey Emilia verkündet. Glückwünsche gab es unter anderem von Kolleginnen und Kollegen aus dem "Bachelor"-Universum.

Jessi und Nik Schröder sind Eltern geworden. Das haben die TV-Stars und Influencer stolz in zwei Instagram-Posts verkündet. "Der wahre Sinn des Lebens trat am 2.9.21 um 10:56 Uhr in unser Leben. Hailey Emilia, unsere Tochter ist geboren. Ich werde immer für euch da sein, wie es sich für einen Ehemann und Vater gehört", schrieb Schröder , das auf einem Foto die kleine Hand seiner Tochter zeigt. Seine Ehefrau schrieb , auf dem sie ihre Tochter auf dem Arm hält: "Aus dem Bauch mitten ins Herz. Worte können nicht beschreiben, wie groß meine Liebe für dich ist."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Unter den Gratulanten befinden sich bekannte Gesichter aus "Der Bachelor" und "Die Bachelorette"

Unter den Postings sammelten sich schnell die Glückwünsche zur Geburt. Unter den Gratulanten befinden sich unter anderem die "Der Bachelor"-Kandidatinnen Carina Spack (25), Michelle Schellhaas und Inci Sencer sowie der "Die Bachelorette"-Teilnehmer Sebastian Fobe (36) und "Bachelorette" Nadine Klein (35). Auch Schauspielerin Pia Tillmann (33) oder Schwimmstar Thomas Rupprath (44) gratulierten zum jungen Familienglück.

Das Paar lernte sich nach der Teilnahme an unterschiedlichen Kuppelshows kennen. Nik Schröder kämpfte bei "Die Bachelorette" (2017) um das Herz von Jessica Paszka (31) und wurde dabei Drittplatzierter. Jessica Schröder, die damals noch Neufeld hieß, versuchte "Bachelor" (2018) Daniel Völz (36) für sich zu begeistern und wurde gemeinsam mit einer anderen Kandidatin Vierte. Seit Sommer 2018 sind Nik und Jessi offiziell ein Paar, im September 2019 feierten sie ihre Traumhochzeit.