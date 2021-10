Jesse McCartney hat Schauspielerin Katie Peterson geheiratet

Jesse McCartney und seine Partnerin Katie Peterson haben geheiratet. Der Sänger und die Schauspielerin gaben sich am Wochenende in Kalifornien das Jawort.

Jesse McCartney (34) hat geheiratet! Der "Beautiful Soul"-Sänger gab seiner Partnerin Katie Peterson (34) am Samstag in einer Zeremonie in Kalifornien das Jawort. der Hochzeitsfeier. McCartney ist darauf im klassischen Anzug mit Fliege zu sehen, Peterson trägt ein schulterfreies Hochzeitskleid mit Spitze. McCartney wählte seinen Bruder als Trauzeugen, Hund Bailey kam als "Blumenmädchen" zum Einsatz. Seinen Hochzeitstanz absolvierte das Paar zu Taylor Swifts "Lover".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Jesse McCartney und Katie Peterson sind seit 2012 ein Paar und verlobten sich 2019. Die Braut teilte in den vergangenen Monaten immer wieder Ausschnitte ihrer Hochzeitsvorbereitungen via Instagram, so etwa oder .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert