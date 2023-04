Jerry Springer ist tot: Talk-Legende stirbt mit 79 Jahren

Trauer um Jerry Springer: Der legendäre Talkshow-Host ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Mit seiner "Jerry Springer Show" galt er über Jahrzehnte als König des Trash-TV im US-Fernsehen.

Jerry Springer (1944-2023) ist tot. Der legendäre Talkshow-Host verstarb im Alter von 79 Jahren nach einer "kurzen Krankheit", wie verschiedene US-Medien, , melden. Springer soll am Donnerstagmorgen (Ortszeit) friedlich in seinem Zuhause in Chicago verstorben sein. In einem "People" vorliegenden Statement ließ Springers Familie erklären: "Jerrys Fähigkeit, Kontakt zu Menschen herzustellen, stand im Zentrum seines Erfolges [...]. Er ist unersetzbar und sein Verlust schmerzt immens".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Kontroverser Talkshow-Host

Über sagenhafte 28 Staffeln und mehr als 4.000 Episoden moderierte Springer von 1991 bis 2018 seine legendäre Talk-Sendung "The Jerry Springer Show". Mit seiner Show, die in einigen Märkten sogar Oprah Winfrey (69) an Popularität übertraf, galt Springer als König des Trash-TV. : "Ich finde, [die Show ist] albern, verrückt und hat keinen rettenden sozialen Wert, außer eine Stunde Eskapismus zu bieten [...]. Es ist eine Show über Verrücktheit".

Nach dem Ende seines größten TV-Erfolges war Springer von 2019 bis 2022 in der Reality-TV-Gerichtsshow "Judge Jerry" zu sehen, und trat zuletzt in der US-amerikanischen Ausgabe von "The Masked Singer" auf.

Früherer Bürgermeister von Cincinnati

Springer wurde im Jahr 1944 in einer Londoner U-Bahnstation geboren, die im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker diente. Seine Eltern waren deutsch-jüdische Geflüchtete. 1949 zog die Familie in die Vereinigten Staaten. Springer schlug zunächst eine politische Laufbahn ein, arbeitete als Berater für Robert F. Kennedy (1925-1968) und kandidierte im Jahr 1970 erfolglos für den US-Kongress. Im Jahr 1977 wurde er dann zum Bürgermeister von Cincinnati gewählt, und durchlief eine Amtszeit, bevor er sich in der folgenden Dekade ganz dem Journalismus zuwandte.