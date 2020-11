Jens Spahns Ehemann Daniel Funke auch positiv auf Corona getestet

Jens Spahns Ehemann Daniel Funke hat sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Bislang ist Funke im Gegensatz zu Spahn jedoch symptomfrei.

Daniel Funke (39) wurde nach seinem Ehemann, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (40) ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums laut übereinstimmenden Medienberichten am Freitag bekannt und erklärte: "Er war zusammen mit dem Minister am Mittwochnachmittag in häusliche Isolation gegangen und hatte am Donnerstagmorgen einen Corona-Test (PCR) machen lassen."

Ehemann von Jens Spahn aktuell ohne Sympome

Spahn selbst zeige weiterhin Erkältungssymptome, sein Ehemann sei hingegen aktuell symptomfrei. Am vergangenen Mittwoch hatte das Gesundheitsministerium den positiven Corona-Test von Jens Spahn bekannt gegeben. Der Gesundheitsminister und der Journalist sind seit 2017 verheiratet. Sie hatten sich im Frühjahr 2013 kennengelernt