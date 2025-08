Jens Riewa: Worauf er in der 20-Uhr-"Tagesschau" verzichten muss

Jens Riewa genießt als Chefsprecher der "Tagesschau" große Beliebtheit. Sobald er vor die Kamera tritt, geraten persönliche Wünsche des Moderators jedoch in den Hintergrund. Speziell auf eine Sache muss Riewa in der 20-Uhr-Ausgabe des ARD-Formats verzichten.

Jens Riewa (62) steht regelmäßig als "Tagesschau"-Sprecher vor der Kamera. Professionell und gewissenhaft berichtet der Moderator über die wichtigsten Nachrichten des Tages. Nur selten kommt es mal zu Patzern vor laufender Kamera. Wenn das der Fall ist, weiß sich der 62-Jährige charmant aus der Situation zu helfen. Der ARD-Zuschauer kennt ihn mit Anzug und Krawatte – eben das typische Bild eines Nachrichtensprechers. Dabei gehört in Riewas Alltag ein weiteres Detail zu seinem Auftreten, auf das er in der "Tagesschau"-Hauptausgabe verzichten muss.

Jens Riewa verrät im Gespräch mit Barbara Schöneberger (51), dass er in der Nachtausgabe der "Tagesschau" manchmal eine Brille trägt. Auch privat ist der Moderator Brillenträger – beim Moderieren greift er jedoch meist auf Kontaktlinsen zurück. "Nur wenn die einfach trocken laufen, wenn man sie schon zwölf Stunden drinnen hatte, dann ist mir das für die hundert Sekunden in der Nacht [...] egal", so Riewa. Dann greife er also zur Brille. Aber die Zuschauer seien darüber nicht erfreut. "Du kannst dir nicht vorstellen, was da an Mails reinläuft. Ich habe sie einmal getragen, glaub vormittags um 10 Uhr oder so, weil ich die Kontaktlinsen vergessen hatte. Würde ich das um 20 Uhr tun, würden wir ersticken in Mails von den Leuten", erklärt der "Tagesschau"-Sprecher im Podcast " ".

Jens Riewa muss verzichten: "Er hat nicht mehr den Durchblick"

Auch wenn seine Augen trocken werden, könne Riewa während der "Tagesschau"-Hauptausgabe nicht Kontaktlinsen mit Brille ersetzen. Demnach muss er auf seinen eigenen Wunsch verzichten. Über Zuschauer-Mails, die auf seine Brille anspielen, könne Jens Riewa aber lachen. "Ja, ja, er hat nicht mehr den Durchblick und sowas", witzelt der Moderator im Gespräch mit Barbara Schöneberger.

Die 51-Jährige merkt an: "Aber alle hatten doch eine Brille, all die Männer, die deinen Job bereits gemacht haben. Die ganzen Jahre davor, die waren alle Brillenträger." Sie kann demnach nicht verstehen, warum das ARD-Publikum ausgerechnet bei Jens Riewa keine Brille sehen will.

Jens Riewa: Das sagt er über Ex-"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer

Der "Tagesschau"-Chefsprecher erklärt: "Sicherlich würden sich die Leute auch zweiteilen, wenn ich [die Brille, d. R.] öfter trage. Aber die einen finden sie ganz schrecklich." Jens Riewa kommt im Weiteren auf seinen Vorgänger Jan Hofer (75) zu sprechen. Hofer ging Ende 2020 in den Ruhestand und wurde von Riewa als Chefsprecher abgelöst. Wenn der 62-jährige Riewa in der "Tagesschau" öfter eine Brille tragen sollte, ist er sich sicher, dass ihm "Optiker wie bei Jan Hofer eine Auswahl der neusten Brillenschöpfungen" zusenden würden. Die verschiedenen Modelle müsse er dann alle in den einzelnen "Tagesschau"-Ausgaben "abtragen".

Barbara Schöneberger kann sich ein herzliches Lachen nicht verkneifen. Klar ist, Jens Riewa wird in der "Tagesschau"-Hauptausgabe wohl weiterhin ohne Brille zu sehen sein.