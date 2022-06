Jens Büchners Ex-Partnerin Jennifer Matthias hat sich verlobt

"Goodbye Deutschland"-Star Jennifer Matthias hat sich verlobt. Auf einem Event gab die Ex-Partnerin des verstorbenen Mallorca-Stars Jens Büchner bekannt, dass sie ihre "große Liebe Achim" schon "ganz bald" heiraten werde.

Jennifer Matthias (35) wird vor den Traualtar treten. Das gab die TV-Sendung "Goodbye Deutschland", durch die Matthias bei den TV-Zuschauern bekannt wurde, bekannt. Demnach habe die Boutique-Besitzerin am Wochenende auf ihrer Modenschau verkündet, dass sie und "ihre große Liebe Achim" sich schon "ganz bald" das Jawort geben werden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Mehr zu Jenny, Achim und ihrer anstehenden Vermählung gibt es bald zu sehen. Denn wir sind bei den Hochzeitsvorbereitungen auf Mallorca natürlich dabei", wird in dem Posting der VOX-Sendung angekündigt. "Als Auswanderin der ersten Stunde begleiten wir Jenny bereits seit 12 Jahren auf Mallorca. Eine Auswanderung mit einigen Höhen und Tiefen. Beruflich, wie privat. Zuletzt wurde es ruhiger um die 35-jährige. Umso schöner, dass sie nun mit diesen tollen Nachrichten rausrückt", heißt es weiter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auswanderung mit Jens Büchner

Jennifer Matthias war mit Jens Büchner (1969-2018) fünf Jahre lang liiert. 2010 wanderten sie zusammen mit ihrem damals acht Monate alten Sohn Leon nach Mallorca aus. Als der Kleine vier Jahre alt war, trennte sich das verlobte Paar, zur geplanten Hochzeit kam es nicht mehr. Vier Jahre später musste der achtjährige Leon den Tod seines Vaters verkraften. Der Kultauswanderer starb am 17. November 2018 in Palma de Mallorca an Lungenkrebs.

Seine Witwe Danni Büchner (44) lernte er im Jahr 2015 kennen. Ihre gemeinsamen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya kamen 2016 auf die Welt. Im Jahr 2017 gaben sie sich das Jawort und waren bis zum Tod von Jens verheiratet. Danni brachte drei Kinder - Joelina, Volkan und Jada - mit in die Ehe.