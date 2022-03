Jenny Elvers über Liebe zu Marc Terenzi: "Ich bin glücklich"

Jenny Elvers und Marc Terenzi haben sich in einem Interview zu ihrer neuen Liebe geäußert. Die 49-Jährige erklärt: "Wir konnten das zum Glück über Wochen geheim halten."

Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) haben über ihr Liebesglück gesprochen. "Wir haben uns gefunden, aber nicht gesucht", erklärt der Sänger. "Wir kennen uns schon lange, seit 2016", fügt Elvers hinzu. Letztendlich gefunkt haben soll es bei Dreharbeiten in Thailand vergangenen Januar.

Jenny Elvers: "Fühlt sich richtig und gut an"

"Wir konnten das jetzt zum Glück über Wochen geheimhalten. Das ist ganz wichtig", erzählt die 49-Jährige weiter. Nach der Rückkehr aus Thailand musste das Paar in Deutschland "erstmal gucken, wie es weitergeht", erklärt die Schauspielerin. Die Familien der beiden finden die Beziehung laut RTL völlig in Ordnung. "Nach meinem Sohn hat es meine Mutter erfahren. Sie meinte zu mir: 'Hat der nicht mal gestrippt? Das wäre super für das nächste Familienfest", verrät Elvers, die sich im Interview von dem Vorschlag wenig begeistert zeigt.

Die erstaunten Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Beziehung könne sie auch verstehen, räumt Elvers sein. "Du hast einen Ruf wie ein Donnerhall, meiner ist ein bisschen besser, und das in Kombination ist schon viel...", sagt sie zu Terenzi gewandt. Jedoch habe sie keine Lust, sich zu rechtfertigen. "Ich bin glücklich, du bist glücklich. Ich leb' im Hier und Jetzt. Keine Ahnung, was in zwei bis drei Jahren ist. Es ist halt jetzt einfach so und fühlt sich richtig und gut an."