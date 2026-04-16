Jenny Elvers in TV-Show mit bösen Alkohol-Vorwürfen konfrontiert: "Nehme ich ihr nicht ab"

Es sind fiese Unterstellungen, mit denen Jenny Elvers konfrontiert wird: In einer RTL-Sendung behauptet eine Promi-Protagonistin, Elvers habe in einem Moment alkoholisiert gewirkt. Die Schauspielerin will sich das nicht gefallen lassen und stellt den TV-Star zur Rede.

Nach eigenen Aussagen hat Jenny Elvers dem Alkohol abgeschworen. Nach ihrem Skandal-Auftritt in der Talkshow "DAS" 2012, bei dem sie auffällig lallte und torkelte, machte sie ihr Trinkproblem öffentlich und begab sich in eine Entzugsklinik. In Interviews sprach sie danach ausführlich über die Hintergründe und zeigte sich öffentlich sehr verletzlich. Nach einem Rückfall 2023 scheint das Thema für die Schauspielerin eigentlich abgehakt zu sein. Böse Zungen nutzen ihre Sucht aber immer wieder für böse Lästerattacken – wie jetzt in einer RTL-Show geschehen.

Jenny Elvers konfrontiert Promi-Frau nach fiesem Alkohol-Vorwurf

In "Reality Queens – auf High Heels durch den Dschungel" hat sich Jenny Elvers in eine Trash-Sendung gewagt. An der Seite von VIP-Damen wie Kader Loth, Ginger Wollersheim, Cecilia Asoro und Ariel Hediger schlägt sie sich durch den kolumbianischen Urwald. Wie in einer Reality-Show üblich, zeigen sich die Protagonistinnen vor allem von ihrer krawalligen Seite. Elvers selbst hält sich aus den meisten Diskussionen raus – doch als es plötzlich um ihre Alkohol-Vergangenheit geht, spricht sie ein Machtwort.

Wie die Schauspielerin erfahren hat, wurde hinter ihrem Rücken böse über sie geredet. Beim gemeinsamen Frühstück spricht sie das Thema offen an und fragt ihre Konkurrentin Hati Suárez direkt: "Stimmt es, dass du in Bezug auf meine Person einen Alkohol-Spruch gemacht hast?" Das TV-Sternchen, bekannt aus "Kampf der Realitystars" und "Are You The One", gibt zu: "Das stimmt, ja."

Hati Suárez lästert böse über das Alkoholproblem von Jenny Elvers. © RTL

Ausrede nach Suff-Aussage: "Ich wusste das nicht"

Was war vorgefallen? In einem Spiel wenige Tage zuvor musste sich die Gruppe von Hati Suárez der Gruppe von Jenny Elvers geschlagen geben. Das passte der Dating-TV-Beauty offenbar nicht, weshalb sie böse lästerte: "Jenny hatte irgendwie voll die besoffene Fresse." Als sie von ihren Mitstreiterinnen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Elvers unter einem Alkoholproblem leide, ruderte sie schnell zurück: "Ich wusste das gar nicht." Auch im direkten Gespräch wiederholt sie mehrfach, keine Ahnung vom Leiden der Schauspielerin gehabt zu haben.

In "Reality Queens" schlägt sich Jenny Elvers (re.) mit Promi-Damen durch den Dschungel Kolumbiens. © Folge 2

Jenny Elvers: "Auf jeden Fall eine grenzüberschreitende Sache"

Für Jenny Elvers ist klar: "Normalerweise rede ich über diese Thematik nicht, weil sie unfassbar auserzählt ist. Es verfolgt mich seit 15 Jahren und das macht was mit mir. Das macht mich sehr traurig. Ich habe kein Verständnis dafür, dass jemand sich über eine Krankheit, die man sich selbst nicht ausgesucht hat, lustig macht." Kollegin Kader Loth springt Hati Suárez bei und erklärt Jenny Elvers: "Das wirst du sehen, dass sie das nicht wusste."

Suárez' Entschuldigung nimmt Elvers zwar an, sagt aber im Einzelinterview mit der Redaktion deutlich: "Ich nehme es ihr nicht ab. Ich glaube aber, dass ihr jetzt erst bewusst wird, dass das auf jeden Fall eine grenzüberschreitende Sache war, die überhaupt nicht geht." Damit scheint die Sache vorerst vom Tisch zu sein. Oder etwa doch nicht?