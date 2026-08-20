Jenny Elvers immer dünner: Bei 47 Kilo zieht sie die Reißleine

Jenny Elvers hat über ihre Teilnahme an der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" gesprochen. Im SAT,1-"Frühstücksfernsehen" schilderte sie ihren enormen Gewichtsverlust.

Aktuell ist Jenny Elvers in der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" zu sehen. Die SAT.1-Show wird jeden Montag um 20.15 Uhr ausgestrahlt und wurde einige Monate zuvor in Thailand abgedreht. Das Konzept: Die teilnehmenden Promis müssen sparen und möglichst auf jegliche Luxus-Güter verzichten - denn jede Ausgabe wird direkt von der anfänglichen 250.000-Euro-Gewinnsumme abgezogen. Allein ein Schokoriegel kostet 100 Euro. Entsprechend zurückhaltend müssen die Stars auch mit ihrem Essen umgehen. Von den daraus resultierenden Folgen hat jetzt Jenny Elvers berichtet.

Im SAT.1-"Frühstücksfernsehen" erzählt die Schauspielerin von ihrem überraschten Blick auf die Waage, nachdem die Reality-TV-Show beendet war. "Ich möchte betonen: Ich bin mit 54 Kilo in die Sendung reingegangen - und sagen wir es mal so, am Ende der Produktion: 47 Kilo! Nicht nachmachen, liebe Kinder", schildert die 54-Jährige.

"Ich nehme wahnsinnig schnell ab"

Sieben Kilo habe sie in weniger als sieben Wochen verloren. Bei einer Körpergröße von 1,75 Meter bedeutet das ein nicht ungefährliches Untergewicht. Gegenüber "Bild" sagt Jenny Elvers selbst: "47 Kilo sind definitiv zu wenig. Ich arbeite daran und habe auch schon wieder zugenommen."

Aus Sorge um ihr Gewicht habe sie auch während der Show gelegentlich zu den teuren Versuchungen gegriffen. Süßigkeiten seien plötzlich zur Notwendigkeit geworden, so Jenny Elvers. Sie führt aus: "Ich musste zufüttern, denn ich nehme wahnsinnig schnell ab. Ich habe mir jeden Tag aus der Kostbar einen Schokoriegel oder Ähnliches gegönnt, damit das Gewicht nicht noch weiter runtergeht. Dafür ging leider die Gewinnsumme noch weiter runter."