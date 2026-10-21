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Jenny Elvers: Das Fernsehen schafft sich ab

Schauspielerin Jenny Elvers wurde durch das Fernsehen bekannt – jetzt sorgt sie sich um das Medium, das sie einst berühmt machte.
dpa |
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Jenny Elvers ist in Sorge um das Fernsehen. (Archivbild)
Jenny Elvers ist in Sorge um das Fernsehen. (Archivbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa
München

Schauspielerin Jenny Elvers (54) macht sich Sorgen um das Fernsehen. "Ich finde, dass das Fernsehen gerade sehr aufpassen muss, dass es sich nicht selbst abschafft", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur vor der Verleihung des TV- und Streaming-Awards "Blauer Panther" in München, der früher Bayerischer Fernsehpreis hieß. 

 

"Ich selbst ertappe mich auch dabei, dass ich selten Fernsehen gucke", sagte sie. "Die müssen einfach was anderes anbieten als die Streamingdienste", sagte die 54-Jährige, die zuletzt vor allem in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen war. 

Dabei verstehe sie zum Beispiel nicht, warum die Episoden dieser Shows meist schon vor der Fernsehausstrahlung bei den Streamingdiensten gezeigt und auf Instagram diskutiert werden. "Warum sollte man sich die Folge dann noch im Fernsehen anschauen?", fragte sie. Das müsse ihr mal jemand erklären.

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