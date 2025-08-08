Jennifer Lopez vor Luxusboutique in Istanbul abgewiesen

Vor ihrem Konzert in Istanbul Anfang der Woche wollte Jennifer Lopez noch shoppen gehen. Eine Luxusboutique wies die Sängerin aber an der Tür ab.

Weltstar Jennifer Lopez (56) erlebte in Istanbul einen ungewöhnlichen Shopping-Moment. Am Montag wollte die Sängerin vor ihrem Konzert in der türkischen Metropole gemütlich durch das Luxus-Shoppingcenter Istinye Park schlendern. Doch vor der Boutique von Chanel wurde sie von einem Security-Mitarbeiter abgewiesen.

Der Grund: Der Laden war voll. Kein Einlass, auch nicht für einen Superstar. Lopez soll demnach gelassen mit einem "Okay, kein Problem" reagiert haben und sich umgedreht haben. Später hätten Chanel-Mitarbeiter versucht, sie doch noch hineinzubitten. Da war J.Lo aber schon längst weitergezogen.

Ganz ohne Shopping-Glück blieb der Tag aber nicht: Die Sängerin soll rund drei Stunden in den Designerläden von Céline und Beymen verbracht haben. Ihre Einkäufe dort sollen in die Zehntausende gegangen sein.

Jennifer Lopez ist auf Tour durch Europa und Asien

Jennifer Lopez reist gerade mit ihrer "Up All Night"-Tour durch die Welt. Nach ihrem Auftritt am 23. Juli in der türkischen Küstenstadt Antalya stand am 5. August ein Konzert in Istanbul auf dem Programm. Laut "Türkiye Today" war es eine der größten Produktionen des Jahres in der Türkei.

Zwischendurch spielte Lopez Konzerte in Polen, Rumänien, den Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Kasachstan und Armenien. Nach weiteren Stopps in Usbekistan und Kasachstan endet die Tour am 12. August auf der italienischen Insel Sardinien.