AZ-Plus

Jennifer Lopez vor Luxusboutique in Istanbul abgewiesen

Vor ihrem Konzert in Istanbul Anfang der Woche wollte Jennifer Lopez noch shoppen gehen. Eine Luxusboutique wies die Sängerin aber an der Tür ab.
(ncz/spot) |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Jennifer Lopez trat am 5. August in Istanbul auf. Vor dem Konzert wollte sie shoppen, wurde aber von einer Luxusboutique abgewiesen.
Jennifer Lopez trat am 5. August in Istanbul auf. Vor dem Konzert wollte sie shoppen, wurde aber von einer Luxusboutique abgewiesen. © ddp
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Weltstar Jennifer Lopez (56) erlebte in Istanbul einen ungewöhnlichen Shopping-Moment. Am Montag wollte die Sängerin vor ihrem Konzert in der türkischen Metropole gemütlich durch das Luxus-Shoppingcenter Istinye Park schlendern. Doch vor der Boutique von Chanel wurde sie laut "Türkiye Today" von einem Security-Mitarbeiter abgewiesen.

Der Grund: Der Laden war voll. Kein Einlass, auch nicht für einen Superstar. Lopez soll demnach gelassen mit einem "Okay, kein Problem" reagiert haben und sich umgedreht haben. Später hätten Chanel-Mitarbeiter versucht, sie doch noch hineinzubitten. Da war J.Lo aber schon längst weitergezogen.

Ganz ohne Shopping-Glück blieb der Tag aber nicht: Die Sängerin soll rund drei Stunden in den Designerläden von Céline und Beymen verbracht haben. Ihre Einkäufe dort sollen in die Zehntausende gegangen sein.

Jennifer Lopez ist auf Tour durch Europa und Asien

Jennifer Lopez reist gerade mit ihrer "Up All Night"-Tour durch die Welt. Nach ihrem Auftritt am 23. Juli in der türkischen Küstenstadt Antalya stand am 5. August ein Konzert in Istanbul auf dem Programm. Laut "Türkiye Today" war es eine der größten Produktionen des Jahres in der Türkei.

Zwischendurch spielte Lopez Konzerte in Polen, Rumänien, den Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Kasachstan und Armenien. Nach weiteren Stopps in Usbekistan und Kasachstan endet die Tour am 12. August auf der italienischen Insel Sardinien.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.