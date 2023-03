Jennifer Lopez verrät ihre knallharte Morgenroutine

Superstar Jennifer Lopez trainiert hart für Fitness und Figur. Nun hat sie erstaunliche Details verraten. Demnach beginnt ihr Tag bereits um 4:45 Uhr mit einer ersten Sporteinheit.

Von nichts kommt nichts - so ist das auch bei Superstar Jennifer Lopez. Die 53-Jährige hat nun Details aus ihrem Fitnessprogramm verraten. Die Schauspielerin und Musikerin trainiert jeden Tag, um nicht nur auf den roten Teppichen gut auszusehen, sondern auch, um sich gut zu fühlen. Die Bewegung ihres Körpers helfe ihr dabei, eine positive mentale Einstellung zu bewahren, .

"Es ist kein Geheimnis, dass Fitness ein sehr wichtiger Teil meines Lebens ist", sagte die Ehefrau von Ben Affleck (50) und Mutter der Zwillinge Max und Emme (15) weiter. "Ich denke, es gibt eine positive Korrelation zwischen Bewegung und psychischer Gesundheit." Und sie fügte hinzu: "Wenn man durch Entschlossenheit und Fokus eine gute Balance findet, drängt man automatisch darauf, die beste Version von sich selbst zu sein."

Lopez startet demnach mit Sport in den Tag. Laut Bericht steht sie dafür um 4:45 Uhr auf - egal was ihr "voller Terminkalender" auf Lager hat. "Ich versuche, gute Entscheidungen zu treffen und meine Zeit einzuteilen", fügte sie hinzu.

Jennifer Lopez setzt auf einen Workout-Mix

Und sie mischt ihre Workout-Moves. "Ich entwickle mich ständig weiter und suche nach Dingen, die mich begeistern und motivieren", erklärte sie. "Ich habe keine Angst davor, mich selbst herauszufordern, also bin ich offen dafür, mich selbst zu pushen, was ich auch gerade tue, während ich für mein neues Album probe. Es kommt diesen Sommer heraus."

Sie macht Kickboxen, Zirkeltraining, Core-Arbeit, Ausfallschritte und Burpees.

J.Lo achtete nicht immer so gut auf sich

Als ihre Karriere begann, achtete Lopez weniger auf Stress. "Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich drei bis fünf Stunden pro Nacht geschlafen habe. Ich war den ganzen Tag am Set und die ganze Nacht im Studio und machte Junkets und drehte Videos an den Wochenenden. Ich war Ende 20 und dachte, ich sei unbesiegbar", .

"Bis ich eines Tages in einem Wohnwagen saß und all die Arbeit und der damit verbundene Stress, gepaart mit zu wenig Schlaf, um mich mental zu erholen, einholten." Sie habe sich "erstarrt" gefühlt. "Ich dachte, ich verliere den Verstand. Jetzt weiß ich, dass es eine klassische Panikattacke war, die durch Erschöpfung hervorgerufen wurde, aber ich hatte den Begriff damals noch nie gehört."

Nachdem sie einen Arzt konsultiert hatte, sagte die gebürtige New Yorkerin, dass sie "erkannte, wie ernst die Konsequenzen sein könnten, wenn ich ignoriere, was mein Körper und Geist brauchten, um gesund zu sein - und hier begann meine Reise zum Wohlbefinden", fasste sie zusammen.