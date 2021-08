Jennifer Lopez und Ben Affleck: Strandtag mit Matt Damon

Drei alte Freunde spazieren am Strand entlang: Nachdem sich Jennifer Lopez und Ben Affleck wiedergefunden haben, ist nun auch Afflecks guter Freund Matt Damon in die Freundschaft involviert. Was er davon hält, sagte er später in einem Interview.

10. August 2021 - 15:55 Uhr | (mia/spot)

Matt Damon ist ein alter Freund von Ben Affleck. © Alex Millauer/Shutterstock

Die Beziehung zwischen Ben Affleck (46) und Jennifer Lopez (52) scheint wirklich gut zu laufen: Zuletzt wurden die beiden bei einem Strandspaziergang in Malibu beobachtet. Begleitet wurde das Paar dabei von Afflecks gutem, alten Freund Matt Damon (50). Auf den Bildern, trägt Lopez ein weißes, flatterndes Strandkleid während die Männer in Jeans, Shorts und Shirts versuchten, nicht aufzufallen. "Ich hasse wahre Liebe" Lopez und Affleck halten auf den Bildern verliebt Händchen. Damon wurde bei seinem nächsten Termin, direkt darauf angesprochen. "Du freust dich sehr für Ben Affleck und Jennifer Lopez. Ich weiß, du liebst es, das gefragt zu werden", so der Moderator ironisch. Damon entgegnete darauf: "Richtig. Aber wie sollte es sonst sein? Sollte ich unglücklich sein?" Und scherzte schließlich: "Ich hasse wahre Liebe. Es nervt. Ja, ich wünsche den beiden nichts als Elend." Affleck und Lopez daten sich seit April diesen Jahres wieder. Die beiden trafen sich im romantischen Sinne schon im Juli 2002, im November darauf verlobten sie sich, im Januar 2004 folgte überraschend die Trennung.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de