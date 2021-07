Jennifer Lopez und Ben Affleck setzen ihren Liebestrip in Italien fort

Jennifer Lopez und Ben Affleck setzen ihren Liebestrip durch Europa fort. Das Paar wurde auf der italienischen Insel Capri gesichtet.

Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (48) feiern ihr Liebescomeback mit einem Urlaub in Europa. Nachdem das Paar am Wochenende den 52. Geburtstag von J.Lo auf einer Yacht vor der französischen Küste verbracht hatte, ist es nun offenbar nach Italien weitergereist. Fotos, , zeigen die beiden auf Capri, einer Insel in der Bucht von Neapel. Angeblich haben sie dort einen romantischen Tag mit Shoppen in diversen Geschäften und Essen in einem Restaurant verbracht.

Lopez trug bei dem Trip auf der Insel ein weißes Outfit, bestehend aus langärmligem Top und Shorts. Dazu kombinierte sie goldene Sandaletten und einen großen Strohhut. Affleck war in eine beige Stoffhose und ein dunkelblaues T-Shirt gekleidet.

J.Lo ist angeblich "sehr glücklich"

, dass es sich bei der Beziehung nicht um eine "Sommer-Affäre" handle. J.Lo und der Schauspieler planen angeblich eine "gemeinsame Zukunft". Der Popstar soll "sehr glücklich" sein und "schwärmt immer wieder davon, wie großartig Ben ist".

Jennifer Lopez und Ben Affleck waren bereits zwischen 2002 und 2004 ein Paar und sogar verlobt. Am vergangenen Wochenende machte J.Lo die Beziehung erneut offiziell - .