Jennifer Lopez und Ben Affleck kuscheln in den Hamptons

Die US-Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck schlendern eng umschlungen und in aufeinander abgestimmten Outfits durch die Hamptons. Zuvor verbrachten sie gemeinsam Zeit mit ihren Kindern.

Nur einen Tag nachdem Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) mit ihren Kindern in den Universal Studios in Hollywood waren, wurden sie bei einem Spaziergang in den Hamptons gesichtet. Eng umschlungen und in passend aufeinander abgestimmten, legeren Outfits schlenderten sie durch die beliebte Promi-Kurzurlaubsregion am Ostende der Insel Long Island vor den Toren New Yorks.

Seit der offiziellen Trennung von Jennifer Lopez und ihrem Verlobten, dem ehemaligen US-Baseballspieler Alex Rodriguez (45), im April ebben die Gerüchte um eine erneute Liaison zwischen Lopez und Oscarpreisträger Affleck nicht ab. Bislang gibt es aber weder eine Bestätigung noch ein Dementi, einzig Paparazzi liefern regelmäßig neues Futter in Form von heimlichen Kuschel- und Kussfotos.

Bennifer der 2000er Jahre

Jennifer Lopez und Ben Affleck waren Anfang der 2000er ein Paar, wurden von der Presse liebevolle Bennifer getauft und waren sogar verlobt. Geheiratet haben sie aber jeweils einen anderen Menschen.

Lopez war mit Musiker Marc Anthony (52) von 2004 bis 2014 verheiratet. Ihre Zwillinge kamen 2008 zur Welt; die Trennung erfolgte 2011. Affleck und seine Ehefrau (2005-2018) Jennifer Garner (49) galten lange als Hollywood-Traumpaar. Sie bekamen drei Kindern; einen Tag nach ihrem zehnten Hochzeitstag gaben sie 2015 die Trennung bekannt.