Jennifer Lopez und Ben Affleck bleiben auf 60-Millionen-Villa sitzen

Es sollte ihr gemeinsames Heim werden, aber nur wenige Monate nach dem Kauf scheiterte ihre Ehe: Jennifer Lopez und Ben Affleck versuchen seitdem, ihre 60-Millionen-Villa loszuwerden. Allerdings offenbar ohne Erfolg.

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) haben angeblich ihr gemeinsames Anwesen in Los Angeles vom Markt genommen. keinen Käufer für das Haus in Beverly Hills gefunden. Seit Juni 2024 sollen es Luxusmakler versucht haben, an den Mann oder die Frau zu bringen. Zunächst für einen Preis von 68 Millionen Dollar.

"Sie haben einerseits gehofft, das Anwesen zu verkaufen, haben andererseits aber auch gezögert, einen großen Verlust zu machen", sagte ein Insider laut "People". "Sie haben den Preis gesenkt, um mehr Interesse zu wecken, und als dies nicht der Fall war, wurde ihnen geraten, es vom Markt zu nehmen", so die anonyme Quelle weiter. "Es war eine geschäftliche Entscheidung, die sie gemeinsam getroffen haben."

Lopez und Affleck hatten den Preis für das Haus mit zwölf Schlafzimmern und 24 Bädern angeblich auf 59,95 Millionen Dollar gesenkt, bevor sie es vom Markt nahmen, um auf einen günstigeren Moment für einen Verkauf zu warten. Sie hatten das Anwesen im Mai 2023 für etwas über 60 Millionen Dollar erworben.

Garage für zwölf Autos inklusive

Auf mögliche neue Eigentümer warten in der frisch renovierten Villa, Annehmlichkeiten wie eine Bar, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, ein Boxring und Plätze für Basketball und Pickleball. In der Garage finden zwölf Autos Platz. Zudem stehen ein Gäste-Penthouse, ein Hausmeisterhaus und eine Unterkunft für Sicherheitspersonal auf dem Gelände zur Verfügung.

Lopez hatte im August 2024 nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von Affleck eingereicht. Die Trennung soll bereits im April stattgefunden haben. Seit Anfang 2025 ist die Scheidung amtlich. Die Stars sollen inzwischen auch neue Eigenheime gefunden haben. Affleck hat US-Medienberichten zufolge im Juli 2024 eine 20,5 Millionen Dollar teure Villa in den Pacific Palisades gekauft - in der Nähe seiner drei Kinder, die er mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (53) hat. Lopez soll im März in ein 18 Millionen Dollar teures Haus in Los Angeles gezogen sein.