Jennifer Lopez und Ben Affleck: Arm in Arm zum gemeinsamen Dinner

Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) heizen weiter die Gerüchteküche an. Nach gemeinsamen Ausflügen und Treffen der Ex-Verlobten wurden die beiden US-Stars nun in Los Angeles gesichtet. Fotos, , zeigen das einstige Paar Arm in Arm und eng umschlungen vor einem Restaurant in West Hollywood. J.Lo schmiegt sich mit ihrem Kopf an die Schulter des Schauspielers. Händchen haltend sollen die beiden anschließend das kürzlich eröffnete Lokal betreten haben.

Laut mehreren Medienberichten sollen sich Lopez und Affleck in den vergangenen Wochen wieder angenähert haben. Die Stars waren von 2002 bis 2004 miteinander liiert und sogar verlobt. Das ehemalige Paar wurde unter anderem auf mehreren Abendessen und einem gemeinsamen Urlaub gesichtet. Beide haben erst kürzlich eine Trennung hinter sich gebracht: Lopez von Ex-Baseball-Profi Alex Rodriguez (45) und Affleck von Schauspielerin Ana de Armas (33).