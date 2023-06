Jennifer Lopez teilt heiße Schnappschüsse von Ehemann Ben Affleck

Jennifer Lopez hat eine ungewöhnliche Weise gewählt, um Ehemann Ben Affleck zum Vatertag zu gratulieren: mit nackten Tatsachen. Seine nackten Tatsachen.

Jennifer Lopez (53) hat auf etwas andere Art und Weise ihrem Ehemann Ben Affleck (50) zum Vatertag gratuliert. Anlässlich des Ehrentags, der unter anderem in den USA auf den 18. Juni fällt, , das dieser anscheinend zuvor selbst und wie Gott ihn schuf vor dem Badezimmerspiegel aufgenommen hatte. Auf dem Instagram-Schnappschuss arbeitet Affleck offenbar grade an seiner besten Imitation des "Blue Steel"-Blicks aus der Komödie "Zoolander". Und wäre auch nur ein etwas weiterer Bildausschnitt gewählt worden, man könnte neben beeindruckendem Sixpack wohl auch seinen "kleinen Batman" sehen.

Wer die Bildergalerie weiterklickt, bekommt statt weiterer nackter Tatsachen dann aber doch klassischere Glückwünsche präsentiert. So teilte Lopez auch ein TV-Interview von sich, in dem sie über die unglaublichen Vater-Qualitäten ihres Ehemanns schwärmt: "Er ist ganz ehrlich der beste Dad, den ich je gesehen habe. Er ist so präsent - er bringt auch mir immer wieder etwas darüber bei, wie man richtig mit Kindern umgeht. [...] Er muss jedes Buch darüber gelesen haben, wie Kinder am besten behandelt werden", so der Lobgesang der Musikerin und Schauspielerin.

Zum Abschluss lud sie noch zwei gemeinsame Kuschelfotos bei Instagram hoch. Ihre Strecke hatte sie mit den Worten kommentiert: "Frohen Vatertag, Papa. Und ein froher Vatertag an alle großartigen Papas da draußen. Wir lieben und schätzen euch mehr als ihr jemals wissen könnt."

Hat sie Marc Anthony nicht vergessen?

Für viele Userinnen und User im Kommentarbereich scheint es jedoch verwunderlich zu sein, dass Lopez nicht auch namentlich ihrem Ex-Mann Marc Anthony (54) gratuliert hat. Immerhin handelt es sich bei ihm um den Vater der gemeinsamen Zwillinge Emme und Maximilian (15). Außerdem hatte Anthony frisch verkündet, am Vatertag zum siebten Mal Papa geworden zu sein - Mutter ist seine neue Ehefrau Nadia Ferreira (24), für sie ist es das erste Kind.

Affleck brachte derweil drei Kinder in seine Ehe mit Lopez: Mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (51) hat er die zwei Töchter Violet (17) und Seraphina (14) sowie Sohn Samuel (11).

Erst am 12. Mai 2024 steht in den USA übrigens der nächste Muttertag an - man wird auf Afflecks Glückwünsche gespannt sein dürfen ...