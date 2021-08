Jennifer Lopez: Königlicher Auftritt in Venedig

Jennifer Lopez war am Samstag (28. August) zu Gast bei der Fashion-Show von Dolce & Gabbana in Venedig. Mit ihrem königlichen Outfit zog sie alle Blicke auf sich.

Jennifer Lopez (52) begeistert mit einem royalen Look! Am Wochenende fand in Venedig eine Fashion-Show von Dolce & Gabbana statt. Zu diesem Event erschien Lopez in einem königlichen Aufzug - ihr prunkvolles Outfit.

Die 52-Jährige kombinierte eine High-Waist-Hose aus dem Hause Dolce & Gabbana mit glamourösem Blumen-Print mit einem passenden Oberteil. Darüber trug sie ein Cape, ebenfalls mit Blumenstickereien und in Samtoptik. Ihren Look rundete sie mit einer Art Diadem ab - dazu trug sie passende Ohrringe und High Heels. "Der Glow einer Laufsteg-Show", betitelte sie einen der Posts.

Europa-Reise mit Ben Affleck

Bereits im Juli reiste Lopez durch Europa. Mit dabei: Ben Affleck (49). Seit ein paar Monaten sind die beiden ehemaligen Partner wieder in einer Beziehung. J.Los Geburtstag verbrachten die beiden auf einer Yacht vor der französischen Küste - dort teilte die Musikerin auch ein erstes . Danach reisten sie weiter nach Capri.