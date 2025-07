Jennifer Lopez hat keine Lust mehr auf Heiraten

Deutliche Worte von Jennifer Lopez: Bei ihrem Konzert in Bilbao erklärte die Sängerin dem Publikum, mit dem Heiraten "fertig" zu sein. Nach vier gescheiterten Ehen zieht die 55-Jährige damit wohl endgültig ihre Konsequenzen.

Manchmal sind die ehrlichsten Momente die ungeplanten: Als Jennifer Lopez (55) auf der Bühne in Bilbao stand und ein Schild im Publikum entdeckte mit der Aufschrift "J.Lo, heirate mich", zögerte die Sängerin keine Sekunde mit ihrer Antwort. "Ich denke, ich bin fertig damit", sagte sie zu der Menge, . "Ich habe das schon ein paar Mal probiert."

Die Zahlen sprechen für sich: Lopez war zunächst von 1997 bis 1998 mit dem Schauspieler Ojani Noa (51) verheiratet, von 2001 bis 2003 mit dem Tänzer Cris Judd (55). Es folgte die Ehe mit Sänger Marc Anthony (56) von 2004 bis 2014, aus der die gemeinsamen Zwillinge Emme und Max hervorgingen, die heute 17 Jahre alt sind. Zwischenzeitlich war sie auch noch mit Baseball-Star Alex Rodriguez (49) verlobt.

Ihr letzter Ehemann hieß Ben Affleck

Und dann gab es da ja noch einen gewissen Ben Affleck (52). Bereits von November 2002 bis Januar 2004 waren die beiden verlobt. 2021 wagten sie einen zweiten Beziehungsanlauf. 2022 heirateten die beiden Superstars zunächst in Las Vegas, später folgte eine Zeremonie in Georgia. Doch das Märchen währte nur kurz: Lopez reichte bereits 2024 die Scheidung ein, die im Januar 2025 dann auch rechtskräftig wurde.

Aktuell läuft ihre Tournee "Up All Night", die am 12. August mit einem Konzert auf Sardinien enden wird. Davor ist Lopez unter anderem noch auf Teneriffa, in Budapest, Istanbul, Warschau, Bukarest oder in Abu Dhabi zu sehen. Um deutschsprachige Länder macht Jennifer Lopez in diesem Jahr bislang einen Bogen.