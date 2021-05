Jennifer Lopez hat angeblich "Gefühle" für Ben Affleck

Seit Anfang Mai gibt es Gerüchte über ein Liebes-Comeback zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck. Ein Insider sagt nun, die US-Sängerin habe "Gefühle" für den Schauspieler.

Bahnt sich zwischen Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) ein Liebes-Comeback an? Ein Insider hat nun erneut die Gerüchte befeuert. , dass Lopez den Trip im US-Bundesstaat Montana genossen habe und Afflecks Freundschaft liebe. Die beiden haben dort angeblich Anfang Mai einen Kurzurlaub miteinander verbracht.

Nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Verlobten Alex Rodriguez (45) versuche Lopez zwar nicht, "sich auf etwas Romantisches einzulassen". Nach der gemeinsamen Woche mit Affleck in Montana sei sie jedoch "immer noch in Kontakt" mit dem Schauspieler. Die Sängerin habe "Gefühle für Ben". Die beiden würden die Dinge "langsam angehen, aber es bewegt sich in eine romantische Richtung", erklärte der Insider weiter.

Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen sich auch bereits mehrmals zum Abendessen getroffen haben. Die beiden waren von 2002 bis 2004 ein Paar und sogar verlobt.