Jennifer Lopez: Großer Auftritt im Cut-Out-Kleid

Jennifer Lopez nahm den "Generation"-Award bei den "MTV Movie & TV Awards" in einem Cut-Out-Kleid entgegen. Dazu kombinierte sie dezenten Schmuck und trug ihre Haare in großen Wellen.

Jennifer Lopez (52) stiehlt allen die Show! Die Schauspielerin und Sängerin wurde bei den "MTV Movie & TV Awards" in der Nacht auf Montag (6. Juni) mit dem "Generation"-Award geehrt. Doch auch ihr stylischer Auftritt auf dem Red Carpet hätte im Nachhinein betrachtet eine Trophäe verdient. Die 52-Jährige erschien in einem schwarzen Kleid der Marke Mônot, das aus einem Ledermieder mit Reißverschluss und einem engen Rock mit Cut-Out an der Hüfte bestand. J.Lo kombinierte das Kleid mit dezentem Schmuck und trug ihre Haare zu großen Wellen gestylt.

Wie ein zeigt, wurden ihre Haare vom Wind verweht. Ob das Absicht war? , Lopez habe ihre eigene Windmaschine mit auf den roten Teppich gebracht, um für den dramatischen Look zu sorgen.

J.Lo bedankt sich bei allen, "die mich glücklich gemacht haben"

Jennifer Lopez bekam während der Show den "Generation"-Award von Moderatorin Vanessa Hudgens (33) überreicht. Damit wurde die US-Amerikanerin für ihr Lebenswerk geehrt. "Ich will mich bei all den Leuten bedanken, die mir dieses Leben geschenkt haben. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mich glücklich gemacht haben und bei denen, die mir mein Herz gebrochen haben. Bei denen, die ehrlich zu mir waren und bei denen, die mich angelogen haben", sagte die "Marry Me"-Darstellerin in ihrer Dankesrede.