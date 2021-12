Jennifer Garner setzte fast ihre Küche in Brand

Zu Weihnachten wollte Jennifer Garner ein besonders aufwendiges Gericht kochen - und davon besonders viel. Das ging fast daneben, wie sie in ihrer Kochshow auf Instagram zeigt.

Seit längerer Zeit filmt sich Jennifer Garner (49) regelmäßig beim Kochen und teilt die Rezepte anschließend auf ihrer Instagram-Seite unter dem Hashtag "Pretend Cooking Show". Mit ihrem Weihnachtsrezept ging die Sache allerdings fast daneben.

Garner nahm sich laut eigener Aussage zu Weihnachten ein Beef Bourguignon Rezept von Ina Garten vor - und setzte damit fast ihre gesamte Küche in Brand, . Darin gießt sie ein ordentliches Glas Cognac in den Topf, zündet ihn an und löst damit eine Stichflamme bis fast an die Decke aus. Garner ist darüber so schockiert, dass sie mit weit geöffnetem Mund bewegungslos davor steht.

"Das war wild"

"Kannst du glauben, dass das gerade passiert ist?", fragt Garner den Topf danach geschockt. "Das war wild!" Das Problem war, dass sie die doppelte Menge des Rezeptes machen wollte und deshalb auch den Cognac verdoppelt hatte. Ihren Followern gibt sie nun mit Nachdruck den Tipp: "Verdoppelt. Nicht. Den. Cognac."

Ganz neu war der Schockmoment aber wohl auch nicht. Schon vor dem Anzünden sagt Garner, sie sei nervös. In den Kommentaren gibt sie zu, dass sie die Küche jedes Mal fast in Brand setze bei dem Rezept. Trotzdem scheint sich das Gericht zu lohnen, wie Garners Gesichtsausdruck am Ende des Videos zeigt.