Jennifer Aniston träumt von ihrem Broadway-Debüt

Nach fast vier Jahrzehnten in Hollywood hat Jennifer Aniston noch einen großen Traum: ein Broadway-Stück. Das steht ganz oben auf der Karriere-Wunschliste der Schauspielerin.

Jennifer Aniston will gerne mal am Broadway spielen.

Emmy, Golden Globe, SAG Award - Jennifer Aniston (56) hat in ihrer fast vier Jahrzehnte langen Karriere schon fast alles erreicht. Eine Sache fehlt ihr aber noch in ihrem Portfolio und steht ganz oben auf ihrer Liste: ein Auftritt am Broadway. "Ich möchte definitiv ein Broadway-Stück machen", enthüllt die "Friends"-Darstellerin im Interview mit dem US-Magazin "People".

"Das steht auf meiner Bucket List", erklärt Aniston weiter. Allerdings ist das für den vielbeschäftigten und wählerischen Hollywoodstar nicht so einfach umzusetzen: "Es geht darum, die Zeit zu finden und das richtige Stück, das richtige Material."

Hollywood erobert den Broadway

Wenn sie ihren Traum doch noch in die Realität umsetzen kann, würde sich Jennifer Aniston in einen aktuellen Trend einreihen: Immer mehr Hollywoodstars zieht es auf den berühmten Musical-Boulevard nach New York. Nicole Scherzinger gewann für ihre Hauptrolle in "Sunset Boulevard" gerade erst einen Tony Award. Jake Gyllenhaal und Denzel Washington brachen mit ihrer Neuinszenierung von "Othello" im März einen Broadway-Kassenrekord - den George Clooney wenige Tage später mit "Good Night, and Good Luck" schon wieder einstellte. Kieran Culkin, Bob Odenkirk und Bill Burr stehen in "Glengarry Glen Ross" auf der Bühne, Nick Jonas in "The Last Five Years". Und bald wird auch Tom Felton in seiner angestammten Kultrolle als Draco Malfoy im "Harry Potter"-Broadway-Stück zurückkehren.

Ursprung auf der Theaterbühne

Aniston bringt zusätzlich die perfekten Voraussetzungen für eine Broadway-Rolle mit: Nach dem Besuch einer Kunsthochschule in New York sammelte sie erste Schauspielerfahrungen in Off-Broadway-Produktionen, bevor sie 1993 mit "Leprechaun" ins Kino kam und ein Jahr später als Rachel Green in der Sitcom "Friends" weltberühmt wurde.

Seitdem gehört sie zu den einflussreichsten und bestbezahlten Schauspielerinnen der Branche. Aktuell glänzt die 56-Jährige in der Apple-TV+-Serie "The Morning Show", deren vierte Staffel am 17. September startet. Parallel plant sie die Filmprojekte "Hail Mary" und ein Werk von Regisseurin Sophie Goodhart.