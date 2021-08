Jennifer Aniston: Lustige Geburtstagsgrüße an ihren Ex Justin Theroux

Jennifer Aniston hat ihrem Ex-Mann Justin Theroux zu seinem Geburtstag virtuell gratuliert - mit zwei Fotos, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Jennifer Aniston (52) pflegt das beste Verhältnis zu ihren Ex-Freunden: Auf Instagram gratuliert sie ihrem Ex-Mann Justin Theroux (50) nun mit einem halbnackten Bild zum Geburtstag. Auf dem Foto ist allerdings nicht sie halbnackt zu sehen, sondern er.

In ihrer Story postete sie gleich zwei Fotos von ihrem Ex. Auf dem ersten sitzt der Schauspieler in einem Anzug neben seinem Hund Kuma. "Happy birthday JT", schreibt Aniston zu dem gesitteten Bild.

"Liebe dich"

Auf dem nächsten sieht das schon ganz anders aus: Da posiert Theroux mit nacktem Oberkörper und einer Stirncap für die Kamera von Aniston und formt mit seinen Händen Teufelshörner. Dazu schreibt sie: "Wirklich einzigartig" und in Großbuchstaben "LIEBE DICH".

Aniston und Theroux fingen 2011 an sich zu treffen, heirateten 2015 und trennten sich 2018. Über ihre Trennung erklärte Theroux im April diesen Jahres: "Ob es Ihnen gefällt oder nicht, wir hatten nicht diese dramatische Trennung und wir lieben uns." Es wäre ein Verlust für sie beide, wenn sie den Kontakt verlieren würden, stellte Theroux klar.