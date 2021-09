Jennifer Aniston ist wieder bereit für eine Beziehung

Lange hat Jennifer Aniston ihr Single-Leben genossen - doch damit soll nun Schluss sein! "Ich bin bereit, mein Leben mit einem anderen zu teilen", erklärt die Schauspielerin.

Jennifer Aniston (52) will sich wieder verlieben! Das verriet die Schauspielerin in einem "Es ist noch niemand Wichtiges auf meinem Radar gelandet, aber ich denke, es ist an der Zeit. Ich denke, ich bin bereit, mein Leben mit einem anderen zu teilen", offenbarte der ehemalige "Friends"-Star.

Über einen längeren Zeitraum hinweg habe sie keinen Partner gesucht. Sie habe es stattdessen genossen, "meine eigene Frau" zu sein. "Ich war, seit ich 20 war, immer in einer Beziehung. Es hat sich also sehr gut angefühlt, sich eine Auszeit zu nehmen", erklärte Aniston ihr Single-Dasein.

Jennifer Aniston sucht selbstbewussten und gutmütigen Partner

Ihr Partner sollte eine selbstbewusste Person sein, ohne überheblich zu wirken. Humor sei ihr wichtig - zudem sollte ihre bessere Hälfte großzügig und gutmütig mit anderen Menschen umgehen. Am liebsten würde die 52-Jährige ihre große Liebe offline finden, sie sei schließlich ein "Mädchen der alten Schule".

Von 2000 bis 2005 war Aniston mit Brad Pitt (57) verheiratet. 2015 heiratete sie Justin Theroux (50), die Ehe wurde 2018 geschieden. Ihr nächster Partner sollte, wenn möglich nichts mit Hollywood zu tun haben, wie sie vor Kurzem preisgab.