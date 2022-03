Jennifer Aniston ehrt "heldenhafte" Ukrainerinnen

Am Internationalen Frauentag war Schauspielerin Jennifer Aniston mit ihren Gedanken in der Ukraine. Auf Instagram ehrte sie die "heldenhaften" Frauen in den Kriegsgebieten und rief zu Spenden auf.

09. März 2022 - 13:01 Uhr | (mia/spot)

Jennifer Aniston hat die heldenhaften Ukrainerinnen geehrt. © Kathy Hutchins/Shutterstock

Zum Internationalen Frauentag hat Hollywood-Star Jennifer Aniston (53) den Frauen in der Ukraine gedacht. Auf Instagram von Frauen: in Uniformen, an der Waffe, beim Demonstrieren, beim Organisieren von Hilfen oder in Gesellschaft mit anderen Soldaten und Soldatinnen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert "In Gedanken bei den Frauen und Mädchen in der Ukraine und überall auf der Welt, die heute heldenhaft für ihre Länder und ihre Menschen kämpfen - als Soldatinnen, als Mütter, als Organisatorinnen, als Geflüchteten-Helferinnen, als Demonstrantinnen, als Journalistinnen...", kommentierte sie die Bilderreihe. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert "Ihr seid unglaublich" Den Frauen, die in der Ukraine und angrenzenden Ländern ihr Leben riskierten, sagte sie: "Ihr seid unglaublich und die ganze Welt steht hinter euch." Aniston rief auch zu Spenden auf: "Ich weiß, es ist schwierig, herauszufinden, welche die beste Möglichkeit für Unterstützung ist, also verlinke ich hier einige Optionen, diese Frauen durch Spenden zu unterstützen." Unter den von Aniston empfohlenen Hilfsorganisationen befinden sich etwa das Rote Kreuz sowie die Organisationen Come Back Alive, World Central Kitchen und care.org. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de