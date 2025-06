Jennie Garths feiert Highschool-Abschluss ihrer jüngsten Tochter

Emotionale Momente für Schauspielerin Jennie Garth, die die Rolle "Kelly" in der Serie "Beverly Hills, 90210" verkörpert hat: Ihre jüngste Tochter Fiona hat ihren Highschool-Abschluss geschafft.

In den 90er-Jahren wurde Jennie Garth (53) durch die Highschool-Serie "Beverly Hills, 90210" berühmt - jetzt hat ihre jüngste Tochter Fiona (18) ihren Schulabschluss gemacht. "Ich bin so unglaublich stolz auf sie!", bekundete die dreifache Mutter .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Mein Herz ist voller Freude, sie fliegen zu sehen"

Jennie Garth teilte Fotos und Videos vom Highschool-Abschluss ihrer Tochter. Darunter ein Selfie, das die Schauspielerin strahlend neben ihrer Tochter zeigt. Die hält das Abschlusszeugnis der Notre Dame High School in den Händen. Ein Clip zeigt Familie und Freunde, die Konfetti platzen ließen, als Fionas Name durchs Mikrofon aufgerufen wurde, um ihr Diplom entgegenzunehmen. Auf weiteren Aufnahmen ist die junge Frau zu sehen, wie sie in Talar und Hut neben ihren Klassenkameraden entlangläuft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Jennie Garth verriet außerdem, dass sie Fionas Meilenstein offenbar mit einer Feier zu Hause gefeiert hat. Dabei gab es unter anderem Cupcakes die den Buchstaben "F" bildeten.

"Sie hat es geschafft! Meine kleine Tochter hat die Highschool abgeschlossen! Mein Herz ist voller Vorfreude, sie fliegen zu sehen", betonte die Schauspielerin noch in ihrem Posting.

Schauspielerin ist Mutter von drei Töchtern

Jennie Garth hat mit ihrem Ex-Mann, dem Schauspieler Peter Facinelli (51), insgesamt drei Töchter. Luca kam 1997 zur Welt, Lola 2002 und Fiona 2006. Garth und Facinelli heirateten 2001 und trennten sich 2012.